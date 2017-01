Zwei böswillige Fehlalarme

Wildeshausen - Zweimal kurz hintereinander mussten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen am Sonntag kurz vor Mitternacht zu einem Wohnhaus der Diakonie Himmelsthür an der Glaner Straße ausrücken, weil dort ein Brandmelder ausgelöst hatte. Nach dem zweiten Einsatz besteht immerhin die Hoffnung, dass in Zukunft böswillige Fehlalarme ausbleiben. Als die Feuerwehr um 23.21 Uhr das erste Mal ausrückte, stellte sie fest, dass zwei Rauchmelder durch Deo--Spray oder ähnliches ausgelöst wurden. Um 23.58 Uhr wurde die Feuerwehr erneut alarmiert. Auch hier war wohl Deospray angewendet worden. Doch diesmal konnte der Täter unter den Bewohnern ermittelt werden. Die Polizei machte der Person in einem Gespräch die Konsequenzen klar. Nun bleibt zu hoffen, dass weitere Fehlalarme ausbleiben.