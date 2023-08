Zwei bis drei neue Windenergieanlagen geplant

Von: Ove Bornholt

Bei der Kreisstraße zwischen Kleinenkneten und Düngstrup sollen zwei bis drei Windenergieanlagen entstehen. © bor

Zwei bis drei neue Windenergieanlagen sind zwischen Kleinenkneten und Düngstrup geplant. Die Investoren setzen auf ein neues Bundesgesetz.

Düngstrup/Kleinenkneten – Die Besitzer von zwei insgesamt knapp sechs Hektar großen bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen zwischen Kleinenkneten und Düngstrup wollen dort zwei bis drei Windenergieanlagen aufstellen. Deswegen beantragen sie bei der Stadt Wildeshausen die Änderung des Flächennutzungsplans. Der Bauausschuss wird am Donnerstag, 31. August, ab 18.15 Uhr im Rathaus öffentlich über das Thema beraten. Möglich wird das Vorhaben durch ein neues Gesetz des Bundes, das dieses Jahr in Kraft getreten ist.

Eine Fläche liegt direkt südlich an der Kreisstraße zwischen den beiden Bauerschaften, die andere nördlich ein Stück abseits der Straße. Östlich der geplanten Anlagen befindet sich Kleinenkneten. Die ersten Wohnhäuser seien 500 Meter entfernt, heißt es im Antrag. Der Abstand zu zwei westlich gelegenen Düngstruper Häusern betrage rund 750 Meter. Ansonsten werde das Plangebiet durch zwei einzelne Wohngebäude im Südwesten und einen landwirtschaftlichen Betrieb sowie ein Haus im Norden abgegrenzt.

Eigentlich keine Anlagen zulässig

Den Investoren ist bewusst, dass die Fläche wesentlich kleiner ist als andere Windparks. Aber die Anlagen seien in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt worden. Deswegen rechnet sich aus ihrer Sicht auch die Aufstellung von zwei bis drei Anlagen. „Die optische Beeinträchtigung ist gering“, heißt es im Antrag.

Wie die Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage ausführt, sind in dem Areal eigentlich keine Windenergieanlagen zulässig. „Mit ihrer bisherigen Flächennutzungsplanung hat die Stadt Wildeshausen bestimmt, dass außerhalb der im rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan dargestellten Positivflächen für ,Sonstige Sondergebiete – Wind‘ (in Düngstrup und Aldrup) keine Anlagen zulässig sein sollen.“

Allerdings gibt es seit Februar das „Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land“. Damit werde die Möglichkeit eröffnet, mit einer Änderung des Flächennutzungsplans die bisher dargestellten Positivflächen für Windenergie um bis zu 25 Prozent zu ergänzen, so die Verwaltung. In der Folge gelte für diese Bereiche die Privilegierung für Vorhaben im Außenbereich. Für die in Rede stehenden beiden Areale zwischen Kleinenkneten und Düngstrup liegen die Voraussetzungen vor, heißt es aus dem Stadthaus. Dementsprechend schlägt die Verwaltung der Politik vor, den Flächennutzungsplan entsprechend zu ändern und damit den Weg für den Bau der Anlagen frei zu machen.

Der Bund fordert bekanntlich, dass die Länder zwei Prozent ihrer Fläche für Windenergie vorhalten. „Das Vorhaben zur Errichtung der Anlagen zwischen Kleinenkneten und Düngstrup könnte einen Beitrag zur Erreichung der Flächenziele leisten“, heißt es dementsprechend in der Sitzungsvorlage.