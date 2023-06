Zwei Biker schwer verunglückt: Ein Mann stirbt an der Unfallstelle

+ © Nord-West-Media Für den verunglückten Biker aus Wardenburg kam jede Hilfe zu spät. © Nord-West-Media

Bei zwei Motorradunfällen im Landkreis Oldenburg ist am Samstag ein Biker ums Leben gekommen und ein weiterer schwer verletzt worden.

Landkreis Oldenburg – Laut Polizeibericht war ein 54-jähriger Motorradfahrer aus Wardenburg am Samstag gegen 19 Uhr auf dem Luchsendamm in Wardenburg unterwegs, als er auf der Autobahnüberführung aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Schwerer Unfall auf der A1

Zu einem weiteren schweren Unfall kam es am Samstag gegen 14.45 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Groß Ippener und Wildeshausen-Nord in Fahrtrichtung Osnabrück. Der Unfallort befindet sich im Bereich der Samtgemeinde Harpstedt im Landkreis Oldenburg.

Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer aus Paderborn befuhr die Autobahn in einer Baustelle in Fahrtrichtung Osnabrück und streifte bei einem Fahrmanöver die Schutzplanke, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in Folge dessen zu Fall.

Auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei dem Sturz zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Für die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen waren unter anderem ein Rettungswagen, der Notarzt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Für die Landung des Rettungshubschraubers in der Baustelle musste die Autobahn voll gesperrt werden. Letztendlich wurde der verletzte Motorradfahrer aber mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Das beschädigte Motorrad wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Der Sachschaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Die Vollsperrung der Autobahn, bedingt durch die Landung des Rettungshubschraubers, führte zu einer Staubildung von vier Kilometern in beiden Fahrtrichtungen.