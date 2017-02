Zuschuss für Beratung von Schwangeren steigt deutlich

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Der Sozial- und Gesundheitsausschuss des Landkreises Oldenburg hat am Dienstag empfohlen, die Beratung von Schwangeren und Arbeitslosen deutlich stärker zu bezuschussen.

Mit einem Lächeln im Gesicht verließ Christa Heimermann den Sitzungssaal im Kreishaus. Die Vorsitzende des Trägervereins der Schwangerenkonfliktberatung „Donum Vitae“ in Wildeshausen hatte gute Nachrichten erhalten. 15 000 Euro pro Jahr empfand der Ausschuss einstimmig als angemessen. Bisher waren es 6 800 Euro. Die Verwaltung hatte 10 400 Euro für ausreichend befunden, die Politik sah das jedoch anders.

Hintergrund des gestiegenen Bedarfs sind zum einen die stark zunehmenden Beratungszahlen. Suchten 2015 noch 332 Schwangere Hilfe, waren es 2016 schon 442. „Die Arbeit mit neu in den Landkreis gezogenen Flüchtlingen sowie Werksarbeiterinnen und Zuwanderinnen aus Osteuropa nimmt einen immer größer werdenden Raum ein. Der zeitliche Aufwand ist in der Regel unter anderem wegen der Hinzuziehung von Sprachmittlern um 100 Prozent erhöht“, schreibt Heimermann in ihrem Antrag auf mehr Mittel.

Auch wenn nun die erhofften 15 000 Euro greifbar sind, muss „Donum Vitae“ noch Spenden in Höhe von rund 5 500 Euro pro Jahr auftreiben. „Bislang haben wir das immer erreicht, aber es wird schwieriger“, sagte Heimermann. Die letzte Entscheidung trifft der nichtöffentlich tagende Kreisausschuss am 20. März. Doch dort ist mit keinem Widerstand zu rechnen, schließlich unterstützten alle Parteien den Beschluss.

Nicht ganz so einmütig verlief die Debatte zur Arbeitslosenhilfe „Also“. Acht Abgeordnete von SPD, Grünen, UWG und Linken stimmten dafür, erstmalig und für ein Jahr 28 000 Euro aus dem Kreis-Etat für die Beratung in Ahlhorn bereitzustellen. Die zwei FDP-Abgeordneten enthielten sich. CDU und AfD waren dagegen, kamen aber nur auf fünf Stimmen.

Thomas Schulze (Streekermoor/CDU) hatte vorgeschlagen, abzuwarten und grundsätzlich zu schauen, wie die Beratung ihm Landkreis aufgestellt ist. Ihn störte, dass das Ahlhorner Angebot nur einen Teil des Landkreises abdeckt. „Das ist der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein.“

Andrea Oefler (Ahlhorn/SPD) hielt dagegen: „Wenn wir jetzt hadern, stampfen wir ein Angebot ein, dass den Landkreis entlastet.“ „Also“ erklärt Arbeitslosen ihre Bescheide und vermeidet so teure Rechtsstreitigkeiten. 2016 gab es 600 Beratungen.

Auch in dieser Sache trifft der Kreisausschuss am 20. März die endgültige Entscheidung. Dort haben CDU und AfD zusammen vier von elf Stimmen. Die SPD stellt drei, FDP, Grüne und UWG je einen Abgeordneten. Hinzu kommt Landrat Carsten Harings.