Bauantrag für Bäcker im Gartencenter in Wildeshausen zurückgezogen

Von: Ove Bornholt

Jahrelang gab es für den Bäckerei-Container auf dem Parkplatz des Gartencenters eine Ausnahmegenehmigung. Die ist aber schon seit Längerem abgelaufen. © bor

Seit Jahren wird darum gerungen, dass ein Bäcker im Gartencenter am Westring in Wildeshausen eröffnet. Nun hat der Besitzer den Bauantrag zurückgezogen.

Wildeshausen – Der Bauantrag für einen Backshop und ein Café im Gartencenter Ostmann am Westring in Wildeshausen ist zurückgezogen worden. Das teilte der Landkreis Oldenburg auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Das ist ein Problem, weil die Ausnahmegenehmigung für den seit Jahren bestehenden Bäcker-Container der Firma Behrens-Meyer auf dem Parkplatz des Gartencenters schon seit Längerem ausgelaufen ist. Der Landkreis duldete den Verkauf lange Zeit – in der Erwartung einer baldigen Umsiedlung. Diese scheint sich nun jedoch erst einmal nicht zu erfüllen.

Zurzeit laufen laut Landkreis allerdings noch Verhandlungen zur Zukunft des Bäcker-Standorts in Wildeshausen, „weswegen wir im Augenblick nur die weitere Entwicklung beobachten“, sagte Peter Nieslony, Leiter des Bauordnungsamts beim Landkreis. Die Behörde ist offenbar um eine Lösung mit Augenmaß bemüht. „Solange es nicht unvermeidlich ist“, werde von einer Schließung des Container-Verkaufs abgesehen.

Bernhard Meyer, Geschäftsführer von Behrens-Meyer, wäre liebend gerne ins Gartencenter gezogen. „Es tat mir ein bisschen in der Seele weh, als der Bauantrag zurückgezogen wurde“, sagte er. Nun schaut er sich nach Alternativen am Westring um und hat bereits erste Gespräche geführt. Wer noch einen Vorschlag hat, könne sich gerne per E-Mail melden (bernhard.meyer@behrens-meyer.de).

Seit acht Jahren gibt es Pläne für einen Bäcker im Gartencenter

Seit rund acht Jahren verkauft die Garreler Bäckerei Behrens-Meyer Brötchen und Co. aus ihrem Container auf dem Parkplatz des Gartencenters. Vorher war sie in der Lidl-Filiale gewesen. Ungefähr genauso lange gibt es Pläne, einen Backshop und ein Café im Gartencenter einzurichten. Die Diskussion beschäftigte die Politik lange Zeit. Letztendlich trat vor zwei Jahren eine Änderung des Bebauungsplanes Westring in Kraft. Damit wurden die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, im Gebäude des benachbarten Gartencenters einen Backshop mit Café einzurichten. Dieser soll eine Größe von 30 Quadratmetern haben, für das Café sind 100 Quadratmeter vorgesehen. Der Gartenfachmarkt hat eine Innenverkaufsfläche von rund 2 850 Quadratmetern. Es gab auch konkrete Pläne, die zum Beispiel eine Umgestaltung der Fassade beinhalteten.

Allerdings stellte der Landkreis bestimmte Anforderungen für die Genehmigung des Bauantrags. Dabei spielte der Brandschutz eine wichtige Rolle. „So ein Ofen wird nun einmal recht heiß“, sagte Kreis-Sprecher Oliver Galeotti. Der Bauantrag für ein Café wurde im September 2020 gestellt, allerdings lag noch im März kein Brandschutzkonzept vor. Laut dem Gartencenter-Betreiber sollte weiter an einer genehmigungsfähigen Version gearbeitet werden, die auch finanzierbar ist. Das ist nun offenbar fürs Erste gescheitert.