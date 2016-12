Zurück in Wildeshauser Vergangenheit mit Filmen über das Gildefest

„Geschichte im Rathaus“ befasst sich mit historischen Aufnahmen

+ Im Rahmen des Gildefestes 1953 wurde aufgespürter Alkohol verabreicht. - Foto: Bürger- und Geschichtsverein

Wildeshausen - Wie sah Wildeshausen vor über 60 Jahren aus, welche Häuser standen damals am Marktplatz, was trugen die Menschen, und welche Musik wurde gespielt? Das sind spannende Fragen, die durchaus auch anhand von Filmen über das Gildefest in Wildeshausen beantworten können.

Sogar Wissenschaftler interessieren sich dafür. In diesem Rahmen referieren am Montag, 12. Dezember, ab 20 Uhr Philipp Nordmeyer und Karl-Heinz Schneider über das Thema „Filme als Teil der Heimatforschung am Beispiel der Gildefilme von 1953 und 1997“ im Rahmen der Vortragsreihe „Geschichte im Rathaus“ (Kosten betragen fünf Euro).

Die Referenten zeigen Ausschnitte aus den Streifen und möchten mit den Zuschauern ins Gespräch kommen sowie über eigene Erfahrungen mit Filmen hören. „Die filmische Dokumentation des Gildefestes von 1953 stellt ein wichtiges Zeitdokument Wildeshauser Geschichte dar“, so der Bürger- und Geschichtsverein in der Ankündigung. „Traditionen, die noch heute bestehen, und eine Stadt, deren Bild sich vielerorts verändert hat, werden hier dargestellt.“ Der Gildefilm von 1997 ermögliche einen Vergleich und zeige diese Veränderungen auf. „Filme geben uns immer ein Gefühl, dabei gewesen zu sein und lassen uns am Geschehen teilhaben. Dabei ist das unabsichtlich gefilmte Material von Gebäuden, Moden, Bräuchen oder längst verstorbenen Personen genauso wichtig wie das absichtliche“, so die Veranstalter.

Philipp Nordmeyer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Filminstituts Hannover. Er lehrt an der Fakultät für Medien, Design und Information an der Hochschule Hannover und ist dort als Historiker verantwortlich für den Forschungsschwerpunkt „Dörfliches Leben in Niedersachsen im Spiegel historischer Filmdokumente“.

Professor Dr. Karl-Heinz Schneider ist Historiker und lehrt an der Leibniz-Universität Hannover. Forschungsschwerpunkte liegen in der neuzeitlichen Agrargeschichte und der Entwicklung des ländlichen Raums, der Industrialisierung und Unternehmensgeschichte.