Schwierige Reise: Anna-Lena Feldmann wurde aus Ecuador heimgeholt

Wildeshausen/Blockwinkel – Dass die Coronakrise Auswirkungen auf die ganze Welt hat, musste auch die Wildeshauserin Anna-Lena Feldmann erfahren. Eigentlich war sie seit August in Ecuador, um ihren Freiwilligendienst im 50-Seelen-Dorf Caimito im Nordwesten des Landes zu leisten. Inmitten des Regenwaldes läuft dort schon seit Längerem ein Projekt über regenerative Landwirtschaft und Permakultur, das die Bankkauffrau mit ihrem freiwilligen Einsatz für ein Jahr unterstützen wollte – wohlgemerkt, mit der Machete und nicht mit dem Rechenschieber. Aber wegen der Ausbreitung des Virus musste sie jetzt nach Deutschland zurückkehren, was sich als gar nicht so einfach herausstellte.

Viel früher als geplant sitzt Feldmann bei 16 Grad auf der Terrasse ihrer Eltern in Blockwinkel (Landkreis Diepholz), wo sie sich seit ihrer Ankunft aufhält. Die Wohnung in Wildeshausen hatte die junge Frau wegen ihrer langen Abwesenheit gekündigt. Sie befindet sich jetzt erst einmal in einer freiwilligen Quarantäne. Schließlich, so meint Feldmann, wisse man nie, ob man in den Flugzeugen und auf Flughäfen in Kontakt mit dem Virus gewesen ist.

Die Organisation „weltwärts“, über die das Freiwilligenprogramm lief, hatte entschieden, alle Deutschen zurückzuholen. Hauptsächlich weil die Gesundheitssysteme in Entwicklungs- oder Schwellenländer nicht so gut ausgebaut sind wie in Deutschland. „Von meiner Organisation wurden zwölf Freiwillige aus Ecuador und fünf aus Mosambik nach Deutschland eingeflogen“, erzählt die 28-Jährige. „Glücklicherweise konnten wir alle gemeinsam fliegen, was den ohnehin schwierigen Abschied etwas abgemildert hat. Alles in allem glich es einem Krimi: Lange stand nicht fest, ob wir überhaupt einen Flug bekommen.“ Ecuador habe sehr schnell nach dem ersten bestätigten Corona-Fall gehandelt und alle Grenzen geschlossen. Flüge dürften nur noch mit Sondergenehmigung stattfinden, um Staatsangehörige anderer Länder auszufliegen. Und diese seien nicht im Übermaß vorhanden gewesen, denn die Fluglinien würden Urlaubsregionen bevorzugen, in denen viele Touristen festhängen. Erschwerend für Feldmanns Ausreise kam hinzu, dass der gesamte Inlandsverkehr in Ecuador gestoppt worden sei, sodass die Menschen ohne Mobilität in ihren Wohnorten bleiben mussten.

„Nachdem feststand, dass wir tatsächlich Plätze in einem Flieger haben, mussten wir aus unseren Orten nach Quito, in die Hauptstadt, beziehungsweise Guayaquil, zum Flughafen, kommen. Unser Projekt war an der Pazifikküste im Norden – eine wundervolle Lage, etwas abgelegen und ländlich“, berichtet Feldmann. Allerdings sei eben jene Lage aufgrund des fehlenden Inlandsverkehrs am Ende problematisch gewesen, denn neben Bussen habe es auch keine Taxis und nur vereinzelt Autos gegeben. Weiter erzählt die Wildeshauserin: „Uns wurde von einer Freundin ein Taxi aus Quito geschickt, das meinen Projektpartner Urs und mich abgeholt hat. All das funktionierte mit einer Erlaubnis der Botschaft, die in diesem Fall schnell und gut gehandelt hat. Nur mit der Sondererlaubnis, Salvoconducto genannt, und Masken im Gesicht, kamen wir durch die zahlreichen Straßenkontrollen von Polizei und Militär, bei welchen sowohl wir als auch das Auto regelmäßig desinfiziert wurden.“ Von Quito über Guayaquil ging es dann per Flugzeug nach Amsterdam und Berlin. „Alles reibungslos“, sagt Feldmann, die angesichts des Temperatursturzes im Vergleich zum Regenwald anfangs mit mehren Jacken draußen sitzen musste.

Es sei schade, dass die Freiwilligen so plötzlich aus den Projekten geholt wurden. Von den geplanten zwölf Monaten fehlten ihr noch fünf. „Vieles ist gerade angefangen, und ich hätte meine Projekte gerne zu Ende gebracht. Allerdings kann ich die Sorge (...) gut verstehen. Gerade wird es in Ecuador tatsächlich kritisch“, berichtet Feldmann weiter. In dem südamerikanischen Land gebe es wenige Intensivbetten; wegen der eingeschränkten Mobilität könnten Infizierte manchmal gar nicht zum nächsten Arzt gelangen. Zudem spitze sich die Lage in der Lebensmittelversorgung zu. „Läden haben tageweise zu, und einkaufen dürfen die Einwohner nur, sobald die letzte Zahl ihrer Personalausweisnummer an dem jeweiligen Tag zugelassen ist.“ Damit wolle die Regierung Kundenansammlungen und Hamsterkäufe verhindern, um die Versorgung möglichst lange zu gewährleisten. Auch die Ausgangssperre, die täglich von 14 Uhr bis 5 Uhr am Folgetag gilt, erschwere die Lebensbedingungen. „Ich beobachte die Nachrichten tagtäglich und habe engen Kontakt zu meiner Gastfamilie. Es tut mir in der Seele weh, diese schwierige Situation zu verfolgen. Für einen Liter Milch 16 Dollar zu bezahlen, kann sich meine Gastfamilie nicht leisten. Gerade suche ich nach Möglichkeiten, ihr von hier aus zu helfen“, sagt die 28-Jährige.