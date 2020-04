„Zur Fußball-EM soll die Datenrate stimmen“

Landkreis Oldenburg – Rund 2,4 Millionen Euro für den flächendeckenden Breitbandausbau hat der Landkreis Oldenburg am Donnerstag überreicht bekommen. Stefan Muhle, Staatssekretär des Niedersächsischen Wirtschaftsministeriums, übergab im Namen von Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann vor dem Wildeshauser Kreishaus Landrat Carsten Harings einen Förderbescheid – unter Wahrung des aktuellen Sicherheitsabstands.

„Wir haben ein Wunschziel für den Landkreis Oldenburg: Spätestens bis 2024 zur Fußballeuropameisterschaft soll die Datenrate stimmen“, sagte Muhle. In dem Jahr werde nämlich das erste Mal eine solche Meisterschaft komplett über das Internet übertragen. Keiner solle dann beim Elfmeterschießen eine ruckelige Verbindung haben, hieß es am Donnerstag.

Die Förderung setze nun die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Ausbaus von Gigabitnetzen in Niedersachsen um, heißt es laut dem Niedersächsischen Wirtschaftsministerium. Ziel sei die Unterstützung „eines effektiven und technologieneutralen Breitbandausbaus“, um ein hochleistungsfähiges Gigabitnetz in unterversorgten Gebieten in Niedersachsen aufzubauen. Das derzeitige Netz sei nicht in der Lage, große Datenmengen an alle Haushalte zu übertragen.

Die Förderung fließe nun direkt in den Ausbau solcher unterversorgten Gebiete mit Bandbreiten unter 30 Mbit pro Sekunde im Landkreis Oldenburg, die sogenannten weißen Flecken. Insgesamt würden 1 000 Haushalte und 35 Schulen mit Glasfaseranschlüssen versorgt und 346 Kilometer Kabel verlegt. In den letzten Wochen habe das Wirtschaftsministerium mehr als 20 Millionen Euro an Förderungen für den Breitbandausbau ausgeschüttet, sagte Muhle während der Überreichung des Förderbescheids. Doch die Coronakrise betreffe auch die geplanten Baumaßnahmen. So würden benötigte Materialien, wie Granulate aus China, derzeit nicht geliefert werden können und auch Fachkräfte aus Europa seien aktuell an der Einreise gehindert. „Das führt zu Verzögerungen“, so Muhle. Er versicherte: „Der flächendeckende Ausbau hat nach wie vor Priorität.“

Bemerkenswert sei, dass in den vergangenen drei bis vier Wochen enorme Steigerungen der Down- und insbesondere der Uploadzahlen in Niedersachsens Datenleitungen zu verzeichnen gewesen seien, führte der Staatssekretär aus. Die Menschen arbeiteten vermehrt im Homeoffice und dafür benötigten sie verlässliche Infrastruktur. Außerdem sei keine einzige „Frust- E-Mail“ über eine schlechte Datenverbindung im Ministerium eingegangen. Das werte er als Indiz, dass sich in den vergangenen Jahren schon viel zum Besseren gewendet habe.

Landrat Harings ergänzte nach der Überreichung des Förderbescheids, dass die nun beginnende zweite Ausbauphase voraussichtlich 2021 abgeschlossen sein werde. Die dritte Bauphase könne sich dann nahtlos daran anfügen mit dem gewünschten Ziel dann 100 Prozent aller Haushalte im Landkreis Oldenburg an das Breitbandinternet anzubinden.