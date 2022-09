Zum zweiten Mal einstimmig für Kita-Anbau in Wildeshausen

„Weizenwichtel“ soll um zwei Gruppen erweitert werden / Kosten: 1,7 Millionen Euro

+ © bor Soll erweitert werden: Die Kita „Weizenwichtel“, die erst vor einem Jahr eröffnet wurde. © bor

Für 1,7 Millionen Euro soll die Kita „Weizenwichtel“ in Wildeshausen erweitert werden. Das hat der Sozialausschuss nun einstimmig empfohlen – zum zweiten Mal.

Wildeshausen – Der Sozialausschuss hat am Mittwochabend einstimmig empfohlen die Kita „Weizenwichtel“ im Neubaugebiet „Vor Bargloy“ in Wildeshausen um zwei Gruppen zu erweitern. Schon im Mai hatte das Gremium einstimmig dafür votiert. Der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss hatte allerdings anders entschieden und die Verwaltung beauftragt, erst einmal Alternativen aufzuzeigen. Hintergrund war wohl auch, dass die Kosten in Höhe von 1,7 Millionen Euro nicht gerade klein ausfallen. Der Anbau soll Platz für zwei Gruppen bieten – eine Kindergartengruppe kann 25 Mädchen und Jungen umfassen, eine Krippengruppe 15 Kinder unter drei Jahren.

Fachbereichsleiterin Rita Manietta ging nun in der Sitzung auf einen Waldkindergarten und eine Großtagespflegestelle ein. Beides war aber in den Augen der Verwaltung und auch der Politik keine wirkliche Alternative zu einem Anbau, den sie somit zum zweiten Mal einstimmig empfahl. Manietta verwies unter anderem auf die Frage des Rechtsanspruchs. Ob der durch Plätze im Waldkindergarten erfüllt werden könne, wenn dies nicht der ausdrückliche Wunsch der Eltern sei, sei zurzeit noch offen. Martin Ahlrichs vom Landkreis Oldenburg berichtete von großen Schwierigkeiten bei der Personalsuche für Großtagespflegestellen. Und Besserung ist nicht in Sicht. So seien im aktuellen Qualifizierungskurs für Tagesmütter und -väter nur sechs von zehn Plätzen belegt.

1,7 Millionen Euro für 330 Quadratmeter Nutzfläche

Auf Antrag von Wolfgang Sasse (CDU) hat jetzt allerdings nicht der Verwaltungsausschuss das letzte Wort, sondern der Rat, der sich mit der Sache beschäftigen soll. Wobei, so ganz stimmt das nicht. Denn ob der Anbau wirklich kommt, wird sich erst im Rahmen der Haushaltsberatungen für die kommenden Jahre zeigen.

„Da muss ich den Finger in die Wunde legen: 1,7 Millionen Euro für 330 Quadratmeter Nutzfläche, und das bei einem guten, soliden Zweckbau“, hinterfragte Jens-Peter Hennken (CDW) die Kosten. „Wir sprechen hier ja nicht von einer Villa.“ Aber offensichtlich könne es die Stadt nicht günstiger. Parallel zu den Planungen solle deswegen geprüft werden, ob man das Gebäude nicht an einen freien Träger verkaufen könne, der dann die Kita betreibt. „Die Stadt hat Probleme, günstig und schnell zu bauen sowie Personal zu kriegen. Bei einem freien Träger wäre das anders.“ Das sah Kreszentia Flauger (Linke) äußerst kritisch. Vielen Kommunen sei es schon „auf die Füße gefallen, wenn sie ihre Immobilien verkauft und dann zurückgemietet haben“.

Bodo Bode („Pro Wildeshausen“) ging davon aus, dass der Anbau erst Ende 2024 bezugsfertig sein wird. Deswegen schlug er vor, im kommenden Sommer einen Waldkindergarten sowie Großtagespflegeplätze einzurichten und das Gespräch über zusätzliche Plätze mit freien Trägern zu suchen. Bodes und Hennkens Anträge werden voraussichtlich im Rat behandelt werden.

Einrichtung eines Waldkindergartens prüfen

Thomas Harms (SPD) war dafür, zu prüfen, ob ein Waldkindergarten eingerichtet werden kann. Die SPD trage den Anbau und die Ausführungen der Verwaltung zu 100 Prozent mit. Die Grünen wünschen sich lieber heute als morgen einen Waldkindergarten, stehen aber auch hinter dem Anbau. Der sei zurzeit die „beste Lösung für die angespannte Situation“, sagte Majken Hjortskov.

Jeanette Scholz, hinzugewähltes Mitglied ohne Stimmrecht, stellte angesichts des Bedarfs fest: „Eigentlich fehlt eine ganze Kita. Der Anbau wird nicht ausreichen.“ Es gebe Mädchen und Jungen, die viel zu spät einen Kindergarten von innen sehen würden. Sie regte die Nutzung von Mobilbauten wie Container an. Dieser Aspekt wurde in der Sitzung aber nicht mehr vertieft.