Zukunft der Sprach-Kitas in Wildeshausen gefährdet

Von: Ove Bornholt

In Sprach-Kitas werden Kinder besonders gefördert – das Programm läuft nun aber aus. © dpa

Der Bund will die Förderung der Sprach-Kitas einstellen. Davon sind in Wildeshausen vier Einrichtungen betroffen und es regt sich Widerstand.

Wildeshausen – Mit dem Programm „Sprach-Kitas“ fördert das Bundesfamilienministerium die alltagsintegrierte sprachliche Bildung als festen Bestandteil in der Kindertagesbetreuung. Pro Einrichtung stehen in der Regel 25 000 Euro zur Verfügung. Dies sei ein wichtiger Schritt hin zu mehr Chancengleichheit, heißt es vom Bundesfamilienministerium. Allerdings soll das Programm zum Jahresende eingestellt werden.

Entsprechende Pläne hatte der Bund Anfang Juli den Ländern mitgeteilt – offenbar in der Erwartung, dass diese die Förderung fortführen und die Finanzierung übernehmen. Das stößt den drei Trägern der vier Sprachkitas in Wildeshausen sauer auf.

Seit Beginn des Programms im Jahr 2016 können die Kindergärten Knaggerei und Johanneum, die sich in Trägerschaft der Stiftung Johanneum befinden, jeweils eine halbe Stelle finanzieren. „Die positiven Effekte der Förderung durch eine zusätzliche Fachkraft sind für die betroffenen Kinder groß. Mehr gesellschaftliche Teilhabe ist die Folge, und sprachlichen Problemen später in der Schule kann so frühzeitig entgegengetreten werden“, teilte die Stiftung auf Anfrage mit. „Unsere Erzieherinnen sehen dem möglichen Aus der Sprach-Kitas mit Sorge entgegen.“ Sprachförderung mache mittlerweile einen hohen Anteil der pädagogischen Arbeit aus.

Löwensen: „Eine fatale Entscheidung“

Die evangelische Kirchengemeinde betreibt mit der „Schatzinsel“ ebenfalls eine Sprach-Kita. Sie wird seit sechs Jahren gefördert. Die Entscheidung, das Programm auslaufen zu lassen, „ist natürlich fatal“, sagte Pastor Lars Löwensen. Das bringe Rückschläge für Kinder mit sich, die keine Muttersprachler seien. „Wenn man über Bildungs- und Chancengleichheit sprechen will, ist die deutsche Sprache eine Grundvoraussetzung“, so Löwensen. Nach den coronabedingten Schließungen, während der viele Kinder lange Zeit nicht in einer Kita betreut wurden, „haben wir deutliche Rückschritte bei dem Erwerb der deutschen Sprache bei den Kindern festgestellt“. Sollte die Finanzierung des Programmes nicht weitergeführt werden, werde es unmöglich sein, die Kinder mit für die Grundschule ausreichenden Deutschkenntnissen einzuschulen. „Nach wie vor sind laut Kindertagesstättengesetz nur zwei pädagogische Fachkräfte für 25 Kinder im Stellenplan vorgesehen – und das bei einem ständigen Zuwachs von Kindern mit Migrationshintergrund“, so der Pfarrer.

„Schatzinsel“-Leiterin Kerrin Mellmann berichtete über die Arbeit des Kollegen, der momentan über das Programm finanziert wird. „Er kommt aus seinen Schulungen mit neuen Ideen in die Gruppen und setzt das mit den Erziehern um.“ Unter anderem habe er die Tablets in der Sprachförderung eingeführt. Dafür hätten die regulären Kräfte gar keine Zeit gehabt, sagte Mellmann. Außerdem kenne der Kollege alle Kinder und schaue speziell, wer in Sachen Sprache Förderbedarf habe.

Gezielte Förderung der Kinder

Die vierte Sprach-Kita in Wildeshausen ist der Stadtkindergarten „Pusteblume“. „Der Titel besagt alles: ,Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist.‘ Kinder in Kitas weisen immer häufiger Defizite in der sprachlichen Bildung auf. Allein diese Entwicklung steht der Einstellung des Förderprogramms schon entgegen“, teilte Stadtsprecher Hans Ufferfilge mit. Gerade zum jetzigen Zeitpunkt gehe es jedoch zusätzlich darum, pandemiebedingte Bildungsbenachteiligungen auszugleichen und sich den zusätzlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Betreuung und Integration von geflüchteten ukrainischen Kindern, aber auch den Bedürfnissen aller anderen Kinder zu stellen. „Die Einstellung des Förderprogrammes und der Verweis auf eine etwaige Kompensation durch die Länder ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar und befremdlich.“