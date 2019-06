Auf dem Weg in die Zukunft

Wildeshausen - Noch bis Ende 2022 hat Wildeshausen Zeit, nahezu alle Verwaltungsdienstleistungen auch online zugänglich zu machen. Ein Blick auf die Internetseite der Stadt zeigt, dass sie teilweise schon auf einem guten Weg ist, teilweise aber auch hinterherhinkt. Wer beispielsweise seinen Hund anmelden möchte, kann das tun, ohne auch nur einen Schritt in das Stadthaus zu setzen. Das zweiseitige Formular unter anderem mit Rassebeschreibung, Anschrift des Vorbesitzers und Nachweis der Sachkundeprüfung kann heruntergeladen, ausgefüllt und per E-Mail an die Verwaltung geschickt werden. Wer allerdings sein Osterfeuer anmelden möchte, kann den Antrag zwar von der Internetseite der Stadt herunterladen und ausfüllen, muss ihn dann aber persönlich vorbeibringen oder per Post schicken.

„Die Stadt Wildeshausen strebt eine zielgerichtete, kontinuierliche Umsetzung von Maßnahmen an, um die Digitalisierung in allen Verwaltungsbereichen weiter voranzubringen“, schreibt Stadtsprecher Hans Ufferfilge auf Anfrage unserer Zeitung. Eine Handlungsgrundlage biete dabei auch das seit dem 14. August 2017 in Kraft getretene Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (Onlinezugangsgesetz – OZG). Damit solle der Gang zur Behörde für Bürger entbehrlich und dafür online einfach sowie sicher gestaltet werden. „Zu diesem Zweck ist ein umfassendes Angebot für die elektronische Abwicklung von Verwaltungsleistungen über das Internet vorzuhalten“, so Ufferfilge.

Eine Anstrengung, die manchem nicht reicht. So kritisierte Stephan Dieckmann (SPD) während der Mai-Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Controlling und Wirtschaft, dass in Sachen Digitalisierung zu wenig vorangehe. Damit bezog er sich auf einen Antrag der SPD, Wildeshausen zu einer Modellkommune für das E-Government zu machen. Doch Gespräche mit dem Land Niedersachsen verliefen im Sand, weil man in Hannover offenbar noch nicht so weit ist. Matthias Kluck (SPD), der den Antrag gestellt hatte, wünscht sich, dass die Stadt aktiv auf die Bürger zu geht. „Wir haben keine besonders einladende Kommunikation“, findet er und meint, dass es auf der Internetseite der Stadt keine Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme wie einen Chat gibt. Auch Schäden zu melden, sei nicht so einfach wie bei anderen Kommunen. „Die Stadt könnte mehr machen“, findet Kluck. Dazu gehöre auch, Service-Leistungen online anzubieten. „Warum werden die Bescheide für die Kita-Gebühren noch per Post verschickt? Warum gibt es kein Portal, bei dem sich die Eltern einloggen und ihre zu zahlenden Beiträge erfahren können?“, fragt der Sozialdemokrat.

Das Land werde ein zentrales Verwaltungsportal betreiben, informiert Ufferfilge. Derzeit sei es allerdings noch in der Planungsphase. Vorgesehen ist, dass Bürger mit einem Mausklick alle nötigen Informationen über die passende Verwaltungsleistung zu ihrem jeweiligen Anliegen suchen und finden.

Verfahren spart Zeit in der Verwaltung

Eine weitere Hürde, die es in der Zukunft zu überwinden gilt, ist monetärer Natur. „Zum Abschluss einer Verwaltungsleistung gehört in der Regel ein Bescheid beziehungsweise die Zahlung einer Gebühr. In diesem Zusammenhang wird ebenso ein sicheres Bezahlverfahren für Online-Leistungen – E-Payment – erforderlich“, schreibt Ufferfilge.

Nicht nur im Kontakt mit dem Bürger, auch in der Verwaltung selbst soll die Digitalisierung die Dinge vereinfachen. „Werden die Daten aus einem Online-Antrag medienbruchfrei übernommen, so spart dies Zeit und verhindert gegebenenfalls Eingabefehler. Gleichzeitig kann die Online-Antragstellung unabhängig von Öffnungszeiten erfolgen“, beschreibt Ufferfilge ein Arbeiten unabhängig von Papierakten. „Die Verwaltung arbeitet derzeit an den Rahmenbedingungen zur reibungslosen Umsetzung der Digitalisierung“, versichert er. So sei bereits seit einigen Jahren ein Dokumenten-Management-System im Einsatz, Verwaltungsakten würden fortlaufend digitalisiert, die Breitbandversorgung der Verwaltung und der Außenstellen werde optimiert und Hardware im Bereich der Server auf den aktuellen technischen Stand gebracht.