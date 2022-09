Zufriedene Bilanz nach Schultausch in Wildeshausen

Rektorin Elena Lietzmann: „Wir sind angekommen“

+ © Stadt Ein Jahr nach dem Umzug der St.-Peter-Schule: Bürgermeister Jens Kuraschinski (links) und Rektorin Elena Lietzmann (rechts) sind zufrieden. © Stadt

Selten wurde in Wildeshausen so intensiv gestritten wie beim Schultausch. Nach einem Jahr zieht die Stadt nun aber eine zufriedene Bilanz.

Wildeshausen – Er war nicht unumstritten, der Umzug der Wildeshauser St.-Peter-Schule von ihrem angestammten Platz an der St.-Peter-Straße in die ehemalige Hunteschule an der Heemstraße. Ein Jahr danach zieht die Stadt eine zufriedene Bilanz. „Die Erwartungen wurden überall erreicht“, freut sich Bürgermeister Jens Kuraschinski.

Geht es nach den beiden Schulsprecherinnen Juna (acht) und Calla (neun), war der Schultausch ein Erfolg. „Ich mag den schönen großen Schulhof mit dem Berg, und das innen so warme und einladende Farben sind“, wird Juna in der Mitteilung zitiert. Calla findet die Bilder an der Wand und die Weiträumigkeit der großen, alten Schule gut – und „dass wir jetzt einen eigenen Schulhof haben“.

Das war am alten Standort nur bedingt so. Und auch sonst mussten Räumlichkeiten wie Werkraum, Computerraum oder Turnhalle mit der benachbarten Holbeinschule geteilt werden. „Wir haben hier wirklich für ungefähr 1,9 Millionen Euro alles auf links gedreht, viel Geld in den Brandschutz und die Barrierefreiheit gesteckt, alle Räume renoviert, die Beleuchtung erneuert und versucht, viele Wünsche zu erfüllen“, bilanziert Baudezernent Manfred Meyer.

Das kann Rektorin Elena Lietzmann bestätigen. Besonders wichtig war ihr ein eigener Musikraum. „Dadurch dass er Fußbodenheizung hat, eignet er sich auch prima für die Betreuung. Die Kinder können dann gemütlich mit ihren Spielsachen auf dem Fußboden lümmeln“, freut sie sich.

42 Kinder wurden im August in der St.-Peter-Schule in zwei ersten Klassen eingeschult. „Während der Umzugsphase gab es einen kleinen Einbruch bei den Schülerzahlen, aber jetzt stehen wir wieder gut da“, freut sich die Rektorin, die betont, dass die Schule nicht nur für katholische Kinder offen stehe. „Wir haben eine Willkommenskultur, was sich auch darin zeigt, dass wir derzeit 15 Kinder aus der Ukraine unterrichten“, berichtet sie.

Auch für die Zukunft gibt es Pläne. „Demnächst kommt das ,Grüne Klassenzimmer‘. Die Ausschreibungen sind jetzt raus, sodass Podeste und Ebenen auf den Wallanlagen bald Unterricht draußen ermöglichen“, blickt Kuraschinski nach vorne. Das Projekt, das über das Programm „Lebendige Zentren“ gefördert wird, stehe natürlich allen offen. Aber die St.-Peter-Schule sei aufgrund ihrer Lage prädestiniert dafür, das „Grüne Klassenzimmer“ vielfältig zu nutzen. Und Lietzmann ergänzt: „Nach dem ganzen Trubel sind wir jetzt richtig zufrieden. Wir sind angekommen.“