Nordwestbahn muss umplanen: Busse statt Züge

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Die Züge der Nordwestbahn können an mehreren Tagen nicht wie gewohnt fahren. © mv

Wer mit der Nordwestbahn von Wildeshausen aus fährt, muss sich in den nächsten Tagen auf Busersatzverkehr einstellen.

Wildeshausen – Aufgrund von Bauarbeiten der Deutschen Bahn werden am Sonntag, 7. Mai, ganztägig und am Montag, 8. Mai, in den Abendstunden einige Zugverbindungen der Nordwestbahn zwischen Bremen und Delmenhorst durch einen Ersatzverkehr mit Bussen bedient.

Am Mittwoch, 10. Mai, und Donnerstag, 11. Mai, können einzelne Züge in den Abendstunden baustellenbedingt zwischen Bremen und Wildeshausen nicht fahren und werden durch Busse ersetzt. Das teilte das Unternehmen mit.

Die Busse nach Osnabrück starten ab Bremen am 7. und 8. Mai stündlich zur Minute 54 und somit 25 Minuten früher als bei der Abfahrt der regulären Zugverbindungen. In Delmenhorst besteht Anschluss an die regulären Fahrten in Richtung Lohne oder Osnabrück.

Am 10. und 11. Mai fahren die Busse des Ersatzverkehrs stündlich zur Minute 37 ab Bremen und somit 42 Minuten früher als die regulären Zugverbindungen. In Wildeshausen besteht jeweils Anschluss weiter in Richtung Lohne. Die Busse des Ersatzverkehrs aus Delmenhorst in Richtung Bremen erreichen die Hansestadt am 7. und 8. Mai zur Minute 2 und somit 24 Minuten später als die regulären Zugverbindungen. Am 10. und 11. Mai erreichen die Busse des Ersatzverkehrs aus Wildeshausen Bremen in den Abendstunden zur Minute 18 und somit 40 Minuten später.