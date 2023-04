Zigarettenasche als Ursache? Hoher Schaden nach Wohnhausbrand in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Am Haus entstanden durch den Brand hohe Schäden. © dr

Wildeshausen – Der Brand in einem Mehrparteienhaus am Donnerstag an der Heemstraße in Wildeshausen ist an einem auf einem Balkon abgestellten Mülleimer entstanden.

Das haben Brandursachenermittler der Polizei Wildeshausen festgestellt, die das Objekt am Donnerstag besichtigten. Von dem Mülleimer aus hat sich das Feuer zunächst auf den gesamten Balkon und anschließend auf das Gebäude und den Dachstuhl ausgebreitet.

Brandursächlich könnte die Glut einer Zigarette gewesen sein. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Es sind Schäden in Höhe von 200.000 Euro entstanden.

Wie berichtet, brach das Feuer gegen 8.55 Uhr auf einem Balkon des Hauses aus. Die Bewohner hörten einen Knall, dann riefen bereits Nachbarn, dass der Balkon in Brand steht. Die Bewohner konnten sich - teilweise nur leicht bekleidet - aus dem Haus retten.

Zu den Löscharbeiten rückten die Feuerwehren Wildeshausen, Düngstrup, Dötlingen, Neerstedt, Harpstedt, Großenkneten und Rechterfeld aus. Unterstützung erhielten sie vom Drehleiterwagen aus Ganderkesee, dem Gerätewagen Atemschutz der Kreisfeuerwehr Landkreis Oldenburg und der Schnell-Einsatz-Gruppe Wildeshausen. Insgesamt waren somit ungefähr 130 Einsatzkräfte tätig.

Die Polizei sperrte die Heemstraße und die Ladestraße. Auch Teile der Ahlhorner Straße waren von Sperrungen betroffen, weil zur Sicherstellung der Wasserversorgung Schläuche über die Straße gelegt werden mussten.

Gegen 9.40 Uhr hatte die Feuerwehr die Flammen weitgehend unter Kontrolle. Von der Drehleiter aus wurden die Fassade und der Dachstuhl geöffnet, um an Flammenherde und Glutnester zu kommen. Gegen 10.30 Uhr öffnete die Feuerwehr mit einer Motorsäge den Dachstuhl komplett, um mit der Wärmebildkamera Glutnester zu entdecken.

Das Obergeschoss des Hauses ist unbewohnbar.