Zeugen melden stark betrunkenen Wildeshauser Autofahrer am Westring - und schwer verletzter Rennradler

Von: Dierk Rohdenburg

Die Polizei zog in Delmenhorst einen Betrunkenen aus dem Verkehr. © dpa

Wildeshausen - Aufmerksame Zeugen haben am Mittwoch, 23. August, gegen 17:15 Uhr die Polizei verständigt, weil ein offensichtlich stark betrunkener Mann auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Visbeker Straße in Wildeshausen in einen Kleintransporter gestiegen und losgefahren war.

Den Beamten der Polizei Wildeshausen gelang es, den Kleintransporter auf einem Parkplatz eines Getränkehandels im Westring zu stoppen. Der 52-jährige Fahrer aus Wildeshausen war tatsächlich alkoholisiert. Ein Test ergab einen Wert von 1,70 Promille.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Zudem ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Den Führerschein des Mannes stellten sie sicher.

Rennradfahrer schwer verletzt

Ein Rennradfahrer wurde am Mittwoch, 23. August, gegen 9 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Hude schwer verletzt.

Der 39-Jährige aus Ganderkesee befuhr den Radweg der Bremer Straße in Richtung Oldenburg. In Höhe vom Grenzweg nahm ihm ein entgegenkommender 57-Jähriger aus Hude die Vorfahrt, der mit einem landwirtschaftlichen Gespann von der Bremer Straße nach rechts abbog. Der Rennradfahrer wurde von der Bereifung erfasst und kam zu Fall.

Vor Ort wurde der 39-Jährige von einem Notarzt versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An seinem Rennrad entstanden erhebliche Schäden, die auf ungefähr 6.000 Euro geschätzt wurden.

Betrunkener Autofahrer auf der Autobahn

Einen alkoholisierten Autofahrer kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei am Mittwoch, 23. August, gegen 21:10 Uhr. Der Mann war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Beamten befuhren zunächst die Cloppenburger Straße in Richtung Cloppenburg. Hierbei fiel ihnen ein vorausfahrender Autofahrer mit einer unsicheren Fahrweise auf. Der Mann wechselte mit dem Wagen auf die Linksabbiegerspur, um auf die Autobahn 29 in Richtung Oldenburg zu fahren. Er bog aber nicht ab, sondern fuhr weiter geradeaus in Richtung Cloppenburg, wendete auf der Fahrbahn und bog dann aus der entgegengesetzten Richtung auf die Autobahn auf. Auf dem Beschleunigungsstreifen hielt er mit seinem Auto an und fuhr anschließend mit geringer Geschwindigkeit in Richtung Oldenburg weiter. Dabei wechselte er mehrfach vom Seitenstreifen auf den rechten Fahrstreifen und wieder zurück. Die Kontrolle erfolgte schließlich auf einem nahen Autobahnparkplatz.

Der 37-jährige Fahrer aus Cloppenburg wirkte nervös und roch nach Alkohol. Einen Alkoholtest wollte er zunächst nicht durchführen. Die Beamten fuhren mit ihm zur Dienststelle, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnehmen musste. Vorher war er doch noch zur Durchführung eines Atemalkoholtests einverstanden. Dieser ergab einen Wert von 1,01 Promille. Zwischenzeitlich stellten die Beamten noch fest, dass der 38-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.