Zertifizierte fahrradfreundliche Kommune: Grünen-Ratsherr kritisiert fehlende Initiative der Stadt

Von: Dierk Rohdenburg

Verkehr in der Innenstadt: Dort begegnen sich Fußgänger, Rollstuhlfahrer, Radler und Autos. © dr

In Wildeshausen könnte viel mehr für den Radverkehr gemacht werden. Das meint Grünen-Ratsherr Klaus Schultze. So habe der Rat beschlossen, die Stadt zur zertifizierten fahrradfreundlichen Kommune zu machen. Geschehen sei danach kaum etwas.

Wildeshausen – Die Stadt Wildeshausen hat am Mittwoch eine Online-Schnellumfrage für alle Bürger zur Verkehrsregulierung in der Innenstadt gestartet. Unterdessen unterhielten sich Teilnehmer des „Politischen Gesprächskreises“ der Volkshochschule Wildeshausen in der „Digitalen Erlebniswelt“ über das Thema „Fahrradfreundliche Stadt“. Grünen-Ratsherr Klaus Schultze stellte der Stadt dabei kein gutes Zeugnis aus.

Es gebe schlechte Wege sowie gefährliche Verbindungen, obwohl Wildeshausen von der Topografie und der Entfernung zur Innenstadt gute Bedingungen für eine Radfahrerstadt habe, erklärte er. Vor vier Jahren habe der Stadtrat bereits die Förderung des Radverkehrs beschlossen und als Ziel ausgegeben, eine zertifizierte fahrradfreundliche Kommune werden zu wollen. „Passiert ist seitdem wenig“, so Schultze. Er schlug Fahrradzonen in allen Wohngebieten, weitere Schutzstreifen und Tempo 30 überall dort vor, wo sich Radfahrer aufhalten.

Anwohner Thomas Lammers monierte, dass in der Innenstadt weiter Autos fahren dürfen. Schulze sprach sich dafür aus, Autos zuzulassen, aber auf der Westerstraße mit einem Poller die Durchfahrt zu unterbinden. Anwohner Frank Poppe war dafür, die Wege für Fußgänger, Radler und Autos zu trennen, während Bodo Bode (Pro Wildeshausen) Wert darauf legt, die Aufenthaltsqualität in Wildeshausen zu steigern. Dazu gehöre es auch, fahrradfreundlicher zu werden. Einig waren sich die Ratspolitiker, dazu gehörte auch Kreszentia Flauger (Linke), mit Nachdruck bei der Stadtverwaltung nachfragen zu wollen, was aus dem Beschluss zur Förderung des Radverkehrs geworden ist.