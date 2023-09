Polizei meldet: Zwei schwere Motorradunfälle am Sonntag – und Tür in der Gildepassage zerschlagen

Von: Dierk Rohdenburg

Die zerstörte Tür in der Gildepassage. © Hansemann

Landkreis – Zwei schwere Motorradunfälle vermeldet die Polizei vom Sonntag von den Straßen im Landkreis Oldenburg. In Wildeshausen gab es eine Sachbeschädigung.

Eine Motorradfahrerin wurde am Sonntag, 10. September, gegen 15:10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Prinzhöfte schwer verletzt.

Die 42-jährige Frau aus Weyhe befuhr mit ihrem Motorrad die Henstedter Straße und kam aus unbekannten Gründen auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Sturz auf einen angrenzenden Acker zog sie sich schwere Verletzungen zu.

Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 15.000 Euro beziffert wurde.

Unfall beim Überholvorgang

Ein Motorradfahrer wurde ebenfalls am Sonntag, diesmal gegen 17:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Hude schwer verletzt.

Der 62-jährige Mann aus dem Ammerland befuhr mit seinem Motorrad die Holler Landstraße in Richtung Oldenburg. In Oberhausen überholte er das vorausfahrende Auto eines 21-Jährigen aus der Gemeinde Hude, der währenddessen nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, durch den der Motorradfahrer zu Fall kam. Der 62-Jährige erlitt schwere Verletzungen, wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Glastür in der Gildepassage zerstört

Die Polizei sucht zudem Hinweisgeber für eine Sachbeschädigung, die in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen in Wildeshausen verübt wurde. Unbekannte Täter zerschlugen von der Huntestraße aus die schwere Glastür zur Gildepassage. Offenbar hat es danach aber keinen Einbruchdiebstahl gegeben. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 1.000 Euro. Wer Hinweise zum Täter machen kann, meldet sich unter Telefon 04431/9410 bei der Polizei in Wildeshausen.