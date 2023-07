Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr beendet

+ © Kreisjugendfeuerwehr Jeweils zwei Vertreter der drei Gesamtsieger Großenkneten, Beckeln und Hude (von links) durften Urkunde und Pokal en gegennehmen. © Kreisjugendfeuerwehr

Das Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr in Huntlosen ist beendet. Gesamtsieger der Wettbewerbe ist die Jugendfeuerwehr Großenkneten.

Landkreis/Huntlosen – Mit einem Gesamtsieg ihrer Jugendfeuerwehr (JF) hat die Gastgeber-Gemeinde Großenkneten den Abschluss des 10. Zeltlagers der Kreisjugendfeuerwehr im Landkreis Oldenburg gekrönt, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei der Abschlussveranstaltung am Freitagabend auf dem Sportplatz in Huntlosen wurden nicht nur die Sieger aller sieben Wettbewerbe gekürt, sondern auch ein Gesamtsieger ermittelt, der am Ende eben Großenkneten hieß. Damit war ein Nachfolger für die JF Beckeln gefunden, die 2017 in Mentzhausen (Kreis Wesermarsch) die Siegertrophäe erhalten hatte. Beckeln musste diesmal mit dem zweiten Platz vorliebnehmen. Dritte wurde die jüngste JF im Landkreis: Hude (gegründet 2018).

539 Teilnehmer

Alle 17 Jugendfeuerwehren des Landkreises, die Nachwuchsbrandschützer aus Eversten und Ofenerdiek in der Stadt Oldenburg sowie eine polnische Gruppe aus dem Partnerlandkreis Nowomiejski hatten eine Woche lang Gemeinschaft erlebt – in Form von sportlichen und feuerwehrtechnischen Wettkämpfen, einem Ausflug in den Kletterwald in Kirchhatten, zwei Disco-Abenden und diversen Bastelangeboten. Auch für die diversen Küchen-, Spül- und Putzdienste wurden die Jugendlichen reihum eingeteilt.

Für Aufregung hatte am Sonntagabend das starke Gewitter gesorgt, das eine vorsorgliche Evakuierung in die beiden örtlichen Sporthallen zur Folge hatte (wir berichteten). Während des Wartens auf das Gewitterende hatten einige Jugendliche mit Kreislaufproblemen zu kämpfen. Doch Ehrenamtliche der Johanniter in Ahlhorn waren zur Stelle, denn sie leisteten die ganze Woche über rund um die Uhr einen Notdienst direkt im Zeltlager. „Vom Heimweh über umgeknickte Füße bis hin zur allergischen Reaktion wurde uns einiges abverlangt“, so Johanniter-Einsatzleiter Christian Gallikowsky. Unter anderem wurden 15 Meter Pflaster und 170 Kühlpacks verbraucht.

+ Sportliche Wettbewerbe wie zum Beispiel das Volleyballturnier – hier Falkenburg (in Rot) gegen Kirch- und Klosterseelte – machten das Lagerleben spannend. © Kreisjugendfeuerwehr

Die Teilnehmer lobten die Spiele und die Kameradschaft. Solche Aussagen dürften auch Großenknetens Bürgermeister Thorsten Schmidtke als Schirmherr gefreut haben, der der Abschlussfeier ebenso beiwohnte wie Landrat Christian Pundt und der stellvertretende Kreisbrandmeister Hendrik Behrends, die allen Beteiligten für ihren Einsatz und ihre Unterstützung dankten. Ganz besondere Erwähnung fanden bei Kreisjugendfeuerwehrwart Werner Mietzon Rolf Meiners und Rainer Hesselmann von der Feuerwehr Huntlosen, die mit Herzblut bei der Sache gewesen seien, um allen 539 Teilnehmern eine gelungene Woche zu bescheren. Das nächste Kreiszeltlager ist in drei Jahren in der Gemeinde Ganderkesee geplant.