Zelt vorm Johanneum steht

Wildeshausen – Auf den Brettern, auf denen sonst das Gildefest gefeiert wird, werden demnächst Patienten im Krankenhaus Johanneum in Wildeshausen empfangen. Die Firma Kühling, die in normalen Jahren das große Festzelt auf dem Gildeplatz aufbaut, errichtete am Mittwoch ein Zelt vor dem Haupteingang der Klinik.

Wie berichtet, sollen darin alle Patienten untersucht werden, bevor sie in das Hauptgebäude dürfen. Mit dieser Schleuse will die Klinik sicherstellen, dass die Aufnahme entlastet wird. Zudem könne schnell entschieden werden, ob jemand unter Corona-Verdacht steht oder nicht. So werde zum Beispiel Hygienematerial gespart. Das hatte das Johanneum am Dienstag mitgeteilt.

Am Mittwochmittag waren die Arbeiten an dem Zelt noch in vollem Gange. Wenn es fertiggestellt ist, soll es beheizbar sein und fünf einzelne Kabinen zur Untersuchung beinhalten. Der Zugang zur ärztlichen Bereitschaftspraxis erfolgt wegen der Corona-Pandemie über die Visbeker Straße. bor