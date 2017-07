Mit Zeitungsausschnitten und Bildern Erinnerungen wecken

Treffen Ehemaliger der Landjugend Düngstrup

+ Lang ist‘s her: Mitglieder der Landjugend versuchen sich im Mähen von Getreide mit der Sense.

Düngstrup - Erinnerungen sollen wach werden, wenn sich die Ehemaligen der Landjugend Düngstrup am Sonnabend, 2. September, um 19 Uhr in der Gaststätte Schönherr in Düngstrup treffen. Organisiert wird dieses Treffen von Helga Hogeback und einigen weiteren Ehemaligen, die sich auf ein Wiedersehen mit vielen Freunden freuen. Eingeladen sind alle, die in den vergangenen Jahrzehnten Mitglied in der Landjugend waren oder sich ihr verbunden fühlten.