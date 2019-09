IHK zeichnet Volksbank für Ausbildung aus

+ Stefan Bünting und Anja List-Wendeln (rechts, beide (IHK) gratulierten Tina Kotara, Personalwesen und Ausbildungsleitung der Volksbank Wildeshauser Geest, zu der Auszeichnung. Foto: IHK

Wildeshausen/Oldenburg – Die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer (IHK) hat der Volksbank Wildeshauser Geest am Montag das Qualitätssiegel „Top Ausbildung“ verliehen. „In einem umfangreichen Audit konnten sich die Ausbildungsexperten der IHK davon überzeugen, dass dieses und vier weitere Unternehmen auf sehr hohem Niveau ausbilden“, heißt es in einer Mitteilung der Kammer. Stefan Bünting, bei der IHK Leiter des Geschäftsbereichs Bildung, lobte den gesamten Prozess: „Die Betriebe leisten in allen Phasen der Ausbildung hervorragende Arbeit.“ Inzwischen haben 14 Betriebe diese Auszeichnung erhalten.