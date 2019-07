Zahnlos und taub: Katze „Sissi“ wird in Wildeshausen vermisst

„Bei diesem Wetter haben wir keine Zeit zu verlieren“, sagt Edith Kaminski von der Tierschutzgruppe Oldenburg-Land und hofft auf Hinweise zum Verbleib von „Sissi“. Die elf Jahre alte Katze ist am Dienstag gegen 22 Uhr aus einem Garten an der Spitzwegstraße 12 in Wildeshausen verschwunden. Dort war sie in Pflege. Das schwarz-weiße und schlanke Tier hat keine Zähne mehr und ist taub. „Sissi“ ist kastriert und tätowiert. Die Nummer im rechten Ohr lautet „WIUR08“, links steht „022349“. „,Sissi‘ ist eine Pflegekatze und kennt die Umgebung nicht. Wir denken, dass sie sich vielleicht verlaufen hat oder irgendwo eingesperrt wurde. Bitte kontrollieren Sie Ihre Gartenhäuser, Schuppen und Garagen“, appellieren die Tierschützer an die Öffentlichkeit. Wer einen Hinweis hat, kann sich unter Telefon 04431/5596 und 01522/4464743 oder per E-Mail an info@tsg-olland.de melden. Foto: TSG