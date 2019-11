Es zahlt sich nicht nur für die Migranten aus

Fleischkonzern Tönnies kooperiert im Emsland mit der kleinen Samtgemeinde Sögel

+ Arbeit in Schlachtbetrieben wird hierzulande zumeist von ausländischen Arbeitern übernommen. Foto: Tönnies

Sögel/Landkreis – Arbeitsmigranten werden im Oldenburger Land gebraucht, aber sie finden sich nicht selten am Rande der hiesigen Gesellschaft wieder: Berichte über unzumutbare Unterkünfte, unwürdige Beschäftigungsverhältnisse und Probleme aufgrund nicht stattfindender Integration in die gastgebenden Kommunen tauchen immer wieder auf. Nicht zuletzt beschäftigen sich der Landkreis Oldenburg, ein dort eigens eingerichteter Arbeitskreis sowie lokale Akteure mit dem Thema (wir berichteten). Rechtlich sind nicht alle Bereiche einfach Griff in den zu bekommen, etwa was die Kontrollen von privat vermieteten Wohnungen angeht.