Zahlen steigen auch in Wildeshausen auf das Vor-Corona-Niveau: Mehrmals wöchentlich Ladendiebe

Von: Dierk Rohdenburg

Tendenz steigend: Nach Corona verzeichnen Ladeninhaber wieder mehr Ladendiebstähle. © dpa

Die Zahl der Ladendiebe steigt in Wildeshausen auf das Vor-Corona-Niveau.

Wildeshausen – Oliver Einemann, Inhaber des E-Centers in Wildeshausen, muss drei bis vier Mal in der Woche die Polizei rufen, weil sein Personal einen Ladendieb erwischt hat. Die Zahlen seien mindestens so hoch wie vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, sagt er und bestätigt damit die Ergebnisse einer vor wenigen Tagen veröffentlichten Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI.

Die Zahl der Ladendiebstähle ist in Deutschland 2022 wieder deutlich gestiegen, so die Analyse. Die Verluste des Handels summierten sich im vergangenen Jahr auf rund 3,7 Milliarden Euro. Das waren rund 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Trotz der deutlichen Zunahme sieht der EHI-Handelsexperte Frank Horst in den Zahlen keinen Grund zu übertriebener Sorge. „Was auf den ersten Blick als dramatische Entwicklung erscheint, ist bei näherer Betrachtung eine Rückkehr zur Normalität der Vor-Corona-Jahre.“

Kosmetika und Textilien begehrt als Diebesgut

Das lässt sich auch aus der Kriminalitätsstatistik der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch herauslesen. Bei Eigentumsdelikten wie einfachen und schweren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen, Büro- und Geschäftsräumen sowie Fahrrad- und Ladendiebstählen war 2021 ein historischer Tiefstand von 3 661 Taten zu verzeichnen. Diese Zahl stieg im Jahr 2022 um 1.050 Fälle auf 4.711. Die Aufklärungsquote hingegen ist gesunken. Etwa jeder dritte Fall konnte aufgeklärt werden (31,22 Prozent).

„Corona war von der Zahl der Ladendiebstähle eine schöne Zeit“, sagt Einemann. Jetzt werde wieder viel gestohlen, beispielsweise Kosmetik und Textilien. Den teuren Alkohol habe er eingeschlossen, so der Geschäftsmann, der beim Aufspüren von Ladendieben auf Detektive, Kameras und das eigene Personal setzt.

Auch bei Rewe am Huntetor wird drei bis vier Mal in der Woche die Polizei wegen Ladendiebstahls gerufen. „Die stehlen alles: Alkohol, Zigaretten, Lebensmittel“, sagt der stellvertretende Leiter Dennis Greve. Manche Täter versuchten sogar, mit dem vollen Einkaufswagen durch die Eingangszone zu entwischen. Rewe setzt ebenfalls auf Detektive, Kameras und Warensicherungssysteme.

Diebe werden selten erwischt

Aber auch in kleineren Läden wird viel gestohlen. „Erwischen tut man die Diebe selten“, gibt Hilde Rohner, Angestellte im „Grünen Warenhaus“ an der Ahlhorner Straße in Wildeshausen, zu. „Wir schauen schon sehr genau“, sagt sie. Aber mit zwei Beschäftigten im Laden sei es schwierig, alles im Blick zu haben. So entdeckten sie und Inhaber Elmar Imhülse dann oft nur noch leere Packungen. „Die Diebe nehmen sogar mittelgroße Pumpen für Aquarien mit“, klagt Rohner über den Schwund in den Regalen.

Laut der Untersuchung des EHI werden die Einzelhandelsunternehmen aber nicht nur von den Kunden bestohlen. Die Diebstähle durch Beschäftigte der Handelsketten summierten sich in 2022 auf einen Wert von 920 Millionen Euro. Hinzu kamen Diebstähle von Waren im Wert von 370 Millionen Euro durch Servicekräfte und Lieferanten.