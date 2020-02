Zahl der Strafverfahren erneut gesunken

Wildeshausen – Die Zahl der Strafsachen sinkt ebenso wie die Zahl der Zwangsversteigerungen – das ist dem Geschäftsbericht des Amtsgerichts in Wildeshausen zu entnehmen. Dennoch bleibt den fünf Richtern, verteilt auf 4,16 Vollzeitstellen, den sechs Rechtspflegern sowie den drei Gerichtsvollziehern, drei Wachtmeistern und 16 Mitarbeitern genug Arbeit.

Amtsgerichtsdirektorin Sabine Plate-Greupner veröffentlichte jetzt die Bilanz für das vergangene Jahr und vermeldete, dass es bei der Zahl der Eingänge in Strafsachen eine kontinuierlich sinkende Entwicklung gibt. Im Jahr 2017 waren noch 357 Strafverfahren zu verzeichnen. Ein Jahr später registrierte Plate-Greupner 328 Verfahren, und im vergangenen Jahr waren es sogar nur 292 neue Strafsachen.

„Im vergangenen Jahr entfielen 169 Verfahren auf den Strafrichter, während es 2018 198 waren“, so die Direktorin. Vor dem Schöffengericht landeten ihren Angaben zufolge 15 Verfahren; im Jahr zuvor waren es 14. Die Jugendrichterin hatte 2019 91 Verfahren zu bearbeiten. Das waren zwei mehr als im Vorjahr. Beim Jugendschöffengericht blieb die Zahl mit 17 Verfahren gleich. Angeklagt wurden in Wildeshausen im vergangenen Jahr 43 Körperverletzungsdelikte; bei 37 Verfahren ging es um Diebstahl oder Unterschlagung, 28-mal wurde Betrug und 67-mal Verkehrsstraftaten verhandelt. Die Höhe der verhängten Geldauflagen für gemeinnützige Einrichtungen stieg von 20 850 Euro in 2018 auf 27 700 Euro in 2019.

Während die Zahl der Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsvollstreckungssachen in den Vorjahren stetig gestiegen war, gab es 2019 einen deutlichen Rückgang. Im Jahr 2016 gab es nach Angaben des Gerichtes 1 340 Verfahren. 2017 stieg die Zahl auf 1 573, 2018 auf 1 765 Verfahren, um dann jetzt auf 1 403 zu sinken. „Darunter waren 290 Anträge auf Erlass eines Haftbefehles zur Erzwingung der Vermögensauskunft“, so Plate-Greupner. Außerdem habe es 2019 53 Anträge auf Zwangsversteigerung unbeweglicher Gegenstände gegeben. Die Zahl der Pfändungen sei von 2018 mit 772 auf 687 in 2019 gesunken. Während es im Jahr 2018 noch zu acht Räumungen kam, war das im vergangenen Jahr nur zweimal der Fall.

Einen deutlichen Rückgang der Fälle registrierte das Amtsgericht in der Kreisstadt auch bei den Familiensachen. Während die Zahl der Neueingänge im Jahr 2018 auf 406 Verfahren gestiegen war, ging sie 2019 auf 355 zurück. „Der größte Teil der Neueingänge entfiel dabei wiederum mit 145 Verfahren auf Kindschaftssachen. Darunter waren 98 Verfahren zur elterlichen Sorge und 20 zum Umgang mit den Kindern. Im vergangenen Jahr waren 100 Ehescheidungen anhängig, um den Unterhalt ging es in 34 Verfahren“, heißt es im Bericht.

Was Bußgeldsachen betrifft, kann das Gericht von einer durchschnittlichen Entwicklung berichten. Es hatte 2019 495 Verfahren zu bearbeiten. Im Jahr 2018 waren 425 Bußgeldsachen anhängig, 2017 gingen 571 Verfahren ein.

In der Zivilabteilung sind die Eingangszahlen gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig. Im Jahr 2019 waren 378 Verfahren neu eingegangen. 2018 gab es 408 Verfahren und 2017 385.

Der höchste Anteil der Neueingänge entfiel wie in den Vorjahren auch 2019 mit 48 Verfahren auf Fälle aus dem Bereich des Wohnungsmietrechts. 38 der Eingänge waren Verkehrsunfallsachen, 29 Verfahren entstammten dem Kaufrecht und lediglich vier Verfahren dem Nachbarschaftsrecht.