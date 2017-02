Zahl der Straftaten im Landkreis steigt leicht an

Die Karte zeigt Einbrüche im Landkreis Oldenburg. Auffällig ist die Häufung in einigen Orten, die dicht an der Autobahn liegen.

Delmenhorst - Von Ove Bornholt. Die Zahl der angezeigten Straftaten im Landkreis Oldenburg ist 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 1,25 Prozent auf 6 420 Delikte gestiegen.

Gleichzeitig sank die Zahl der aufgeklärten Straftaten um 1,12 Prozent auf 3 636. Nils Behrmann, Chef des Kriminalermittlungsdienstes in Wildeshausen, betonte während der Präsentation der Zahlen am Donnerstag bei der Polizeiinspektion in Delmenhorst dennoch: „Die Gefahr, Opfer einer Straftat zu werden, ist geringer als in anderen Bereichen des Landes.“

Was Einbrüche angeht, gibt es drei gute Nachrichten: Die Zahl sank von 298 auf 282, gleichzeitig blieb die Aufklärungsquote mit 23,76 Prozent stabil und etwas über dem Niveau anderer Landkreise, und bei 42,2 Prozent der Taten blieb es lediglich bei dem Versuch. Letzteres schreibt Behrmann hauptsächlich dem geringen Durchhaltewillen der Täter zu. „Beim geringsten Widerstand, sei es ein kläffender Hund oder ein spazierender Nachbar, wird sofort abgebrochen.“ Er geht davon aus, dass die Einbrecher größtenteils reisende Gruppen aus Osteuropa sind.

Die Statistik stützt Behrmanns These. Konkret gelang es seinen Kollegen, 65 Verdächtige für Einbrüche zu ermitteln. Von diesen wohnen nur 15 im Landkreis, 17 leben in Bremen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei den meisten Einbrechern um Berufsverbrecher handelt, die zu zweit oder dritt vorgehen. Der Gelegenheitstäter sei eher die Ausnahme, so Behrmann.

Im Gegensatz zu den Einbrüchen haben die Körperverletzungen stark zugenommen. Und zwar um 12,24 Prozent von 539 auf 604 Delikte. „Die Hemmschwelle ist abgesenkt. Man geht eher handgreiflich zu Werke“, hat Behrmann beobachtet. Was die Ermittlung der Täter angeht, sind derartige Fälle für die Polizei oft gut aufzuklären. „Man kennt in der Regel denjenigen, mit dem man sich auseinandersetzt“, sagte Behrmann.

Genau wie der Leiter Einsatz der übergeordneten Polizeiinspektion Delmenhorst, Carsten Hoffmeyer, sprach Behrmann zunehmende Beleidigungen gegenüber Polizisten im Einsatz an. „Wir bringen das ganz bewusst zur Anzeige“, meinte er.

Allerdings gehen Taten wie Widerstand gegen Polizeibeamte (neun Delikte 2016), Körperverletzung (zwei) und Bedrohung/Nötigung (eins) bereits seit einigen Jahren zurück. Diese Entwicklung schreibt Hoffmeyer besseren Deeskalationsfähigkeiten seiner Kollegen zu. Auch habe sich die Einsatztaktik geändert. Man rufe schneller weitere Beamte. „Eine polizeiliche Übermacht wirkt auch deeskalierend.“