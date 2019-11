Wunschbaum wieder mit Karten bestückt

Geschenke müssen bis zum 13. Dezember im Mehrgenerationenhaus sein

+ Sandra Scholz mit Kindern des Mehrgenerationenhauses und einer Mitarbeiterin der Tagespflege beim Baumschmücken. Foto: dr

Wildeshausen – Auch in diesem Jahr steht auf dem Wildeshauser Weihnachtsmarkt wieder ein Wunschbaum. Diesmal vor der Touristinformation im historischen Rathaus, da die an der Pumpe platzierte Tanne noch durch ein größeres Exemplar ersetzt werden soll. Am Montag schmückten Mitarbeiter der Tagesförderung der Diakonie Himmelsthür und Kinder des Mehrgenerationenhauses (MGH) den Baum mit den ersten 30 Wunschkarten.