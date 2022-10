Würgeschlange am Nieberdingweg in Wildeshausen eingefangen

Von: Ove Bornholt

Die Boa Constrictor wurde eingefangen. © Feuerwehr Wildeshausen

Eine Schlangensuche hat man auch nicht alle Tage: Die Wildeshauser Feuerwehr hatte es nun mit einer Boa Constrictor zu tun.

Eine Boa Constrictor hat am Sonntag gegen 17 Uhr Feuerwehr, Polizei und eine Tierärztin am Nieberdingweg in Wildeshausen beschäftigt. Zunächst war die Polizei gerufen worden. Die alarmierte dann die Feuerwehr. Letztlich gelang es der Tierärztin, die etwa einen Meter lange Würgeschlange einzufangen.

Laut Bericht der Feuerwehr war es zuvor gelungen, die Flucht des Tiers weitestgehend zu behindern. Die Einsatzkräfte behielten die Schlange im Auge und warteten, bis die kontaktierte Tierärztin eintraf. Diese nahm die Boa dann in ihre Obhut. Nach rund einer Stunde „war dieser besondere Einsatz für uns auch schon wieder beendet“, so die Feuerwehrleute.

Eine Boa Constrictor wird auch Königsschlange, Königsboa oder Abgottboa genannt. Die Würgeschlange ist durchaus gefährlich.