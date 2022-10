Würgeschlange am Nieberdingweg in Wildeshausen eingefangen

+ © Feuerwehr Wildeshausen Boa Constrictor © Feuerwehr Wildeshausen

Wildeshausen – Eine Schlangensuche hat man auch nicht alle Tage: Die Wildeshauser Feuerwehr hatte es am Sonntag mit einer Boa Constrictor zu tun. Vor einer Woche musste sie zudem eine Schleiereule retten.

Eine Boa Constrictor hat am Sonntag gegen 17 Uhr Feuerwehr, Polizei und eine Tierärztin am Nieberdingweg in Wildeshausen beschäftigt. Zunächst war die Polizei gerufen worden. Die alarmierte dann die Feuerwehr. Letztlich gelang es der Tierärztin, die etwa einen Meter lange Würgeschlange einzufangen.

+ So wurde die Schlange einfangen. © Feuerwehr

Laut Bericht der Feuerwehr war es zuvor gelungen, die Flucht des Tiers weitestgehend zu behindern. Die Einsatzkräfte behielten die Schlange im Auge und warteten, bis die kontaktierte Tierärztin eintraf. Diese nahm die Boa dann in ihre Obhut. Nach rund einer Stunde „war dieser besondere Einsatz für uns auch schon wieder beendet“, so die Feuerwehrleute.

Eine Boa Constrictor wird auch Königsschlange, Königsboa oder Abgottboa genannt. Die Würgeschlange ist durchaus gefährlich. Sie dürfte ausgesetzt worden oder aus einem Terrarium entwischt sein.

Schleiereule gerettet

Erst vor gut einer Woche gab es einen tierisch erfolgreichen Einsatz für die Feuerwehr in den Marschwiesen in Wildeshausen. Um 15.06 Uhr waren die Aktiven zum Hochwasserumleiter gerufen worden. Dort hatten Bürger eine verletzte Schleiereule gesichtet. Der Fischereiverein hatte Ortsbrandmeister Lutz Ertelt informiert, der wiederum mit dem Kommandowagen zur ersten Erkundung der Lage vorfuhr.

+ Toller Einsatz: Oliver Rosemeier schnappte sich die Eule. © Feuerwehr

Im weiteren Verlauf wurde das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug mit vier Einsatzkräften besetzt. Oliver Rosemeier zog sich eine Wathose an, bestieg den Hochwasserumleiter und rettete so das an den Flügeln verletzte Tier aus der Situation. Die Eule wurde von der Polizei in Obhut genommen und in eine Tierauffangstation transportiert.