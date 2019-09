Wünschbarkeit und Realität

Im „Mensaausschuss“ sollen Schüler, Lehrer und Eltern über die BBS-Cafeteria mitentscheiden

+ Die Cafeteria der BBS in Wildeshausen soll sich in ihrer Art und ihrem Angebot deutlich verändern. Archivfotos: fra

Wildeshausen – Umfangreiche Sanierungs- und Umbauarbeiten stehen den Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen (BBS) ins Haus. Zunächst sind viele Verbesserung im „Trakt A“ vorgesehen, dort wird auch die Kreismedienstelle einziehen (wir berichteten). Um einen anderen Aspekt sorgte sich die SPD-Kreistagsfraktion bereits im Vorfeld: Den Umbau der angrenzenden Widukind-Halle – denn in diesem Zuge sollen auch Foyer und insbesondere die Cafeteria der BBS mit überarbeitet werden. Durch einen „Mensaausschuss“ soll eine Beteiligung der Schüler- und Lehrerschaft in der Planungsphase ermöglicht werden (wir berichteten). Der Kreisschulausschuss hat sich während seiner jüngsten Sitzung in Wildeshausen damit beschäftigt.