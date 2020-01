„Wozu noch den Abfall trennen?“

Fahrer lädt Papier und Restmüll in einen Container / Bürger aufmerksam

+ Helga Fischer diskutierte mit dem Müllfahrer über sein falsches Verhalten. Foto: Fischer

Landkreis – Wilfried Fischer aus Kirchseelte staunte nicht schlecht, als in der vergangenen Woche ein Müllfahrzeug in seiner Straße vorfuhr und der Fahrer mit seinem Außenlader den Inhalt der Restmüll- und der Altpapiertonne gleichzeitig in denselben Container fallen ließ. „Wozu trenne ich denn den Müll, wenn dann doch alles zusammengeworfen wird?“, fragte er sich.