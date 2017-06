Aus der „Wollscheune“ auf den Rathaus-Balkon

Andreas Müller ist der neue Schaffer der Wildeshauser Schützengilde

+ Auf dem Rathaus-Balkon wurden Oberst Wilhelm Meyer, das Königspaar Stefanie und Andreas Tonn, das Schafferpaar Julia und Andreas Müller sowie General Jens Kuraschinski von der Menge auf dem Marktplatz bejubelt. - Foto: Dejo

Wildeshausen - Von Joachim Decker. Wenn Fanfaren auf dem Balkon am Wildeshauser Rathaus erklingen, dann dauert es nicht mehr lange, bis der neue Schaffer heraustritt, um sich dem „Volk“ zu präsentieren“. So war es auch in der Nacht zu Mittwoch wieder: Punkt 24 Uhr öffnete sich die Tür, und Schaffer Andreas Müller trat mit seiner Schafferin Julia Müller auf den Balkon.