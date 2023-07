Wohnanhängergespann auf der A1 bei Wildeshausen verunglückt

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. © dpa

Ein Wohnwagengespann ist am Samstag auf der A1 bei Wildeshausen bei einem Unfall verunglückt.

Am Samstag, 15. Juli, wurde bei einem Verkehrsunfall gegen 8:40 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Wildeshausen-West auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen ein Wohnwagengespann aus den Niederlanden beschädigt.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 63-jährige Fahrer eines Autwohnanhänger-Gespanns aus den Niederlanden den Hauptfahrsteifen der Autobahn 1 und kam auf Grund eines Fahrfehlers ins Schleudern und im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kippte das Gespann im Seitenraum um. Sowohl das Auto als auch der Wohnanhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 7.000 Euro geschätzt.

Diebstahl auf dem Friedhofsparkplatz

Am Samstag, 15. Juli, ist es in der Zeit zwischen 14:45 und 15:05 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz am Börderweg zu einem Einbruch in ein Auto gekommen. Nach Einschlagen des Beifahrerfensters wurde durch den bislang unbekannten Täter ein Portemonnaie aus dem Fahrzeuginneren entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 zu melden.