Wohnraum im Landkreis Oldenburg für Flüchtlinge dringend gesucht

Appell von Kreis und Kommunen an Wohnungs- und Hausbesitzer

+ © bor An der Visbeker Straße in Wildeshausen ist eine von mehreren Notunterkünften eingerichtet worden. Auf Dauer braucht es allerdings mehr Wohnraum © bor

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ove Bornholt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Landkreis Oldenburg und die kreisangehörigen Kommunen müssen Flüchtlinge unterbringen. Deswegen appellieren die Behörden an Wohnungs- und Hausbesitzer.

Landkreis – Der Landkreis Oldenburg und seine kreisangehörigen Kommunen appellieren per Pressemitteilung noch einmal ausdrücklich an Haus- und Wohnungseigentümer, jeglichen verfügbaren Wohnraum zur Unterbringung von Vertriebenen anzubieten. Hintergrund ist, dass der Landkreis bis März weitere 1 500 Personen aufnehmen muss (wir berichteten). Knapp 2 000 Flüchtlinge sind dieses Jahr bereits in den Landkreis Oldenburg gekommen. Zwar sei gerade der Krieg in der Ukraine präsent. Aber auch aus vielen anderen Ländern der Welt würden Menschen nach Deutschland fliehen, die dann auch in den Landkreis verteilt werden, heißt es weiter.

Durch eine „überwältigende Mithilfe“ der Bürger und auch aufgrund des Schulterschlusses zwischen dem Landkreis und seiner kreisangehörigen Kommunen seien die Personen bislang zum Großteil in Wohnungen und Häusern untergebracht worden. Dafür bedanken sich Landrat Christian Pundt und alle Bürgermeister ausdrücklich. „Die Hilfsbereitschaft ist ein außerordentlich positives Signal für den gesellschaftlichen Zusammenhalt hier bei uns im Landkreis Oldenburg und freut mich persönlich sehr“, so Pundt.

Notunterkünfte dienen als Puffer

Durch die Notunterkünfte in Hude und Wildeshausen hat der Landkreis einen Puffer vor der Verteilung der Flüchtlinge geschaffen. Bei weiter stetigen Zuweisungen von Vertriebenen und Asylsuchenden durch das Land gestalte sich das Vermitteln in entsprechenden Wohnraum zunehmend schwieriger. „So steigen die Belegungsstände in den mittlerweile drei Notunterkünften – einen weitere befindet sich im Aufbau“, heißt es weiter.

Ansprechpartner für Wohnraummeldungen sind: