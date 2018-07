Wohngebiet zwischen Twistringer Weg und Harpstedter Straße wächst

Immobilienkaufmann Helmut Müller erwirbt Areal von 4 800 Quadratmetern und baut Doppelhäuser sowie ein Mehrfamilienhaus

+ Von dieser Fläche an der Harpstedter Straße aus soll ein Teil des neuen Baugebietes erschlossen werden. - Foto: dr

Wildeshausen - Das ehemals vorrangig gewerblich genutzte Gebiet zwischen der Harpstedter Straße und dem Twistringer Weg in Wildeshausen entwickelt sich zusehends in ein Wohngebiet mit Neubauten. Nachdem dort auf dem ehemaligen Grundstück einer Sägerei elf Baugrundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Areale für Mehrfamilienhäuser (acht Wohnungen je Gebäude) erschlossen und verkauft wurden sowie demnächst bebaut werden sollen, wird schon in naher Zukunft auch nebenan gebaut.