Wohnbedarf fordert Politik heraus

In welche Richtung und auf welche Weise soll sich Wildeshausen entwickeln?

+ In Wildeshausen wird viel gebaut. Wo es künftig weitere Baugebiete gibt, muss die Politik entscheiden. Foto: dr

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Die neue Wohnbedarfsprognose für Wildeshausen wurde am Dienstagabend im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Umwelt vorgestellt. Dabei zeigte sich, dass in Zukunft einige Herausforderungen auf die Stadt zukommen. Wie die Gutachter erläuterten und unsere Zeitung berichtet hatte, steigt der Bedarf an Wohnungen weiter an. Allerdings ist das Ausweisen neuer Baugebiete allein keine Lösung, wie sich während der Sitzung zeigte.