Wohlfühlfest abgesagt

Wildeshausen – Das Coronavirus lähmt zunehmend das Leben in der Stadt Wildeshausen nicht nur bis zum Ende der Osterferien. Nun wurden auch der für Sonnabend, 2. Mai, geplante Stadtlauf „Laufzeit“ und das für Sonntag, 3. Mai, geplante Wohlfühlfest mit der Klimameile, dem „FahrRad!-Tag“ sowie der „Tag der Retter“ abgesagt.

Schweren Herzens haben sich die Veranstalter laut einer Pressemitteilung gemeinschaftlich zu dem Schritt entschieden, weil nicht absehbar ist, wann die gesundheitlichen Vorsichtsmaßnahmen wieder zurückgefahren werden.

Organisator der „Laufzeit“, Marcell Görke, Geschäftsführer von „Auszeit Sport & Wellness“, hatte zwar nach eigenen Angaben bereits zahlreiche Anmeldungen für den Stadtlauf verzeichnet und hofft nun darauf, dass alle Lauffreudigen Verständnis für die Absage haben. „Unsere Verantwortung gegenüber den Teilnehmern und Zuschauern nehmen wir sehr ernst“, so Görke. „Zum Schutze aller Beteiligten haben wir uns bereits zum jetzigen Zeitpunkt dazu entschlossen, die Veranstaltung auf den 1. Mai 2021 zu verschieben. Der Termin steht jedoch noch unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.“

Absage lieber mittelfristig

Auch der Handels- und Gewerbeverein Wildeshausen (HGV), das Klimaschutzteam des Landkreises Oldenburg und das Stadtmarketing sehen nach den bisherigen Umständen keine Möglichkeit, den verkaufsoffenen Sonntag samt zahlreicher Aussteller rund um die Themen Spargel, Gesundheit, Wellness und Klimaschutz zu veranstalten. „Aufgrund der unklaren Lage haben wir uns jetzt für eine Absage entschieden. Kurzfristig die Notbremse zu ziehen, wäre sowohl für die Aussteller, die Einzelhändler als auch unsere Kunden eine missliche Situation“, so Johannes Lenzschau, Vorsitzender des HGV.

Die bisherigen Veranstaltungen dieser Art hatten in den vergangenen Jahren Tausende Besucher in die Innenstadt gelockt.

Keine Sternfahrten nach Wildeshausen

Ebenfalls ausfallen muss unter den neuen Umständen der „FahrRad!-Tag“ des Naturparks Wildeshauser Geest zur Einweihung der neuen Radwegweisung im Landkreis Oldenburg. Geplant waren zahlreiche Sternfahrten nach Wildeshausen sowie eine bunte Mischung an Ausstellern rund ums Rad und Sehenswertes in der Region im Rahmen des Wohlfühlfestes. „Aktuell gilt es abzuwarten, wie sich die Lage entwickelt, aber wir hoffen auf eine neue Chance für die Sternfahrten noch in diesem Sommer“, so Alissa Rottmann, Organisatorin beim Naturpark Wildeshauser Geest.

„Tag der Retter“ fällt aus

Mit der Absage entfällt auch der neu angedachte „Tag der Retter“ auf der Burgwiese, bei dem sich unter anderen die Polizei, das Technische Hilfswerk oder auch das Deutsche Rote Kreuz präsentieren wollten. „Gerade im Jubiläumsjahr der Stadt Wildeshausen trifft uns diese Entscheidung mitten ins Herz. Aber die Gesundheit aller geht vor“, so Sören Giese und Birte Hogeback von der Stadt Wildeshausen.

Frei nach dem Motto „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ hoffen die Organisatoren, im kommenden Jahr das ereignisreiche Wochenende am 1. und 2. Mai veranstalten zu können und damit viele Besucher in die Innenstadt zu ziehen. dr