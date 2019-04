Wohlfühlen in Wildeshausen

Innenstadtfest „Spargel Gesundheit Wellness“ geht am 5. Mai über die Bühne

+ Vorführungen von Vereinen wie der Kampfsportakademie Wildeshausen gehören zum Programm der Veranstaltung. ArchivFoto: Lehmkuhl

Wildeshausen – „Spargel Gesundheit Wellness“ heißt es am Sonntag, 5. Mai, in Wildeshausen, wenn das „Wohlfühlfest“ in der Innenstadt über die Bühne geht. Parallel laden die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Die Stadt Wildeshausen, der Landkreis Oldenburg, der Handels- und Gewerbeverein Wildeshausen (HGV) sowie die Wildeshauser Gastronomierunde haben sich zusammengetan, um von 13 bis 18 Uhr ein attraktives Fest mit Mitmachangeboten für die ganze Familie auf die Beine zu stellen, heißt es in der Ankündigung.