Wöchentlich 40 neue Asylbewerber im Landkreis Oldenburg

Von: Dierk Rohdenburg

Registrierung am Kreishaus: Wöchentlich kommen 25 Ukrainer in den Landkreis Oldenburg. © dr

Landkreis – Im Landkreis Oldenburg leben derzeit 1.650 Ukrainer, die in den vergangenen acht Monaten registriert wurden. In etwa demselben Zeitraum kamen zudem 433 Asylbewerber aus anderen Ländern in den Landkreis.

Damit übersteigt die Flüchtlingsbewegung in diesem Jahr mit knapp 2.100 Menschen schon die Zahlen aus den Jahren 2015 und 2016, als viele Menschen aus Syrien und dem Irak in die Region gebracht wurden.

Diese Situation haben die Kreisverwaltung sowie die angehörigen Kommunen bislang nach Einschätzung des Ersten Kreisrates Christian Wolf gut gemeistert. Sozialdezernent Jürgen Ohlhoff wies allerdings in der Sitzung des Integrations- und Gleichstellungsausschusses am Dienstag darauf hin, dass bereits eine weitere Quote von 1.500 unterzubringenden Geflüchteten zu erfüllen ist. „Davon haben wir bislang erst zehn Prozent untergebracht“, so Ohlhoff.

Die Lage ist im Landkreis dennoch gut unter Kontrolle. Nach Angaben von Wolf liegt das unter anderem daran, dass der Stab für außergewöhnliche Ereignisse Lehren aus den Geschehnissen vor sieben Jahren gezogen hat. „Wir haben vier Notunterkünfte, eine in Hude und drei in Wildeshausen“, berichtete er. Derzeit seien eine Unterkunft in Hude und eine in Wildeshausen in Betrieb. In Hude seien 100 Personen untergebracht, in Wildeshausen 109. Somit gebe es zunächst noch Kapazitäten von mehr als 300 Plätzen.

„Die Verweildauer in den Notunterkünften ist noch relativ kurz“, so Wolf. Es kämen derzeit rund 26 Ukrainer und 14 Menschen wöchentlich aus anderen Ländern in den Landkreis. In den nächsten zwei Wochen sei es möglich, jeweils 25 Personen in dezentrale Wohnungen zu vermitteln. In der Woche danach habe man bislang 14 Angebote.

Turnhallen sollen nicht als Unterkünfte genutzt werden

„Wir haben starke Partner neben den Gemeinden“, betonte Wolf. Dazu gehörten das Rote Kreuz, die Malteser und die Johanniter. Beeindruckend sei es, wie schnell das Technische Hilfswerk die Unterkünfte errichte.

Ohlhoff verdeutlichte ebenso wie Wolf, dass keine Turnhallen zu Flüchtlingsunterkünften umgewandelt werden sollen. Das liege auch daran, dass sich immer wieder Menschen melden, die insbesondere für Ukrainer Wohnraum anbieten. Als problematisch bewertet der Landkreis, dass sich das Land Niedersachsen nicht bei der Sprachförderung engagiert. „Davon bin ich enttäuscht“, so Ohlhoff. Zudem, so die Geschäftsführerin der Ländlichen Erwachsenenbildung in Großenkneten, Karin Pieper, fehle es mittlerweile an qualifizierten Lehrkräften, die helfen könnten.