Wochenmarkt Wildeshausen: Verlegung hat sich bis jetzt nicht gelohnt

Von: Ove Bornholt

Ein gewohntes Bild: Auf der Westerstraße stehen die meisten Stände. © bor

Seit einem halben Jahr ist der Wochenmarkt nicht mehr auf dem Marktplatz in Wildeshausen. Die mit der Verlegung verbundenen Hoffnungen haben sich nicht erfüllt.

Wildeshausen – Vor sechs Monaten wurde der Wildeshauser Wochenmarkt verlegt. Zwar sind die Stände der Beschicker nach wie vor auf der Westerstraße zu finden, allerdings nicht mehr auf dem Marktplatz. Dafür steht die Huntestraße zur Verfügung, die aber noch nicht so gut angenommen wird. Deswegen zieht Carlos Bremer von der Deutschen Marktgilde, die den Markt in der Kreisstadt organisiert, ein halbes Jahr nach der Neuordnung ein gemischtes Fazit. Allerdings sind hauptsächlich äußere Einflüsse dafür verantwortlich.

„Die momentane Situation ist so, dass es vielen Geschäften nicht gut geht“, sagt er mit Blick auf die allgemeine Wirtschaftslage. Davon seien auch die Wochenmärkte betroffen. „Auf Stammmärkten wie in Wildeshausen beobachten wir starke Rückgänge bei den Umsatzzahlen.“ Allerdings habe sich das noch nicht auf die Zahl der Beschicker ausgewirkt. Normalerweise sind rund 25 Stände vor Ort. Diese Zahl kann allerdings schwanken.

Noch Potenzial: Interessierte Beschicker zögern bei der Nutzung der Huntestraße. © bor

Auf der anderen Seite habe man sich von der Neuordnung auch eine räumliche Ausweitung des in der Regel sehr gut angenommenen Marktes auf die Huntestraße erhofft. „Anfragen von Interessierten hatten wir immer“, sagt Bremer. Aber zurzeit seien viele potenzielle Beschicker nicht darauf aus, in Wildeshausen neu anzufangen. „Das kostet erst einmal Geld.“ In der aktuellen Situation sei die Zurückhaltung nachvollziehbar.

Marktmeisterin Kirsten Heckmann verweist auf die hohen Kosten für viele Beschicker. „Die fahren alle mit Diesel.“ Und sie müssten zum Teil ein ganzes Stück nach Wildeshausen fahren, meint sie mit Bezug auf einen Standbetreiber aus Westerstede.

Dass der Markt zur Huntestraße hin im April geöffnet wurde, „war ein ungünstiger Zeitpunkt, rückblickend betracht“, sagt Bremer. Aber der Marktplatz habe eben nicht mehr zur Verfügung gestanden. Und auf der anderen Seite hätte es ja interessierte Beschicker gegeben. Zurzeit führe die Marktgilde Gespräche mit der Stadt. Denkbar sei, dass sich einmal im Monat Vereine auf dem Wochenmarkt präsentieren. So könnten mehr Kunden angelockt werden. Durch die Verlagerung steht der Marktplatz künftig für andere Nutzungen, beispielsweise gastronomischer Art, zur Verfügung. Die Stadt hatte sich auch eine Belebung des örtlichen Handels an der Huntestraße erhofft.

Autos ignorieren Durchfahrtverbot

Das Geschäft ist das eine, die Akzeptanz das andere. Die Huntestraße ist zwar donnerstagvormittags für die Durchfahrt von Kraftfahrzeugen gesperrt. Daran halten sich nach der Beobachtung der Marktmeisterin aber längst nicht alle Verkehrsteilnehmer. So sei zum Beispiel gerade am Donnerstagmorgen ein Auto direkt durchgefahren, von der Huntestraße über die Westerstraße Richtung Westertor. „Der hat einfach so die Absperrungsbake weggeräumt“, ärgert sich Heckmann.