Wirtschaft meldet sich bisher selten

Wildeshausen – Seit dem 1. Januar ist die neue Schwerpunktförderung der Stadt Wildeshausen in Kraft. Sie löste die alte Satzung ab, die nach Ausgaben des Wirtschaftsförderers Claus Marx seit Jahren nicht in Anspruch genommen wurde. Die derzeitige Resonanz lässt aber bislang auch nicht auf einen größeren Bedarf schließen. Vielleicht liegt es daran, dass sie lediglich auf der Homepage der Stadt veröffentlicht wurde. Denkbar wäre aber auch, dass sie kaum Interesse weckt, weil sie möglicherweise nicht den Wünschen der Wirtschaft entspricht.

„Es gab bisher drei Gespräche“, bilanziert Marx. So sei es zweimal um den Breitbandausbau und einmal um die Umgestaltung von Toilettenanlagen innerhalb eines Betriebes gegangen. Zum letzten Punkt bietet die Stadt pro Betriebsstätte bis zu 2 500 Euro jährlich, wenn Sanitäranlagen barrierefrei umgebaut werden oder in Zukunft Wickelmöglichkeiten haben. Zudem sollten die Toiletten dann kostenfrei von der Öffentlichkeit genutzt werden können.

Die Stadt bietet zudem ergänzend zum durch den Bund und das Land geförderten Breitbandausbau sowie den Eigenausbau der EWE in ländlichen Bereichen für landwirtschaftliche oder andere Gewerbebetriebe je Anschlussnehmer eine maximale Unterstützung von 5 000 Euro. „Es gibt Bereiche, wo da zum Tragen kommen kann“, so Marx. Beispielsweise habe er das Gespräch mit einem Hofbesitzer gehabt, der an der Grenze zur Gemeinde Visbek lebt. In Visbek werde das Netz durch Vodafon ausgebaut, im Landkreis Oldenburg sei die EWE tätig. Hier sei es sinnvoll, zu klären, welcher Anbieter eventuell eine Leitung legen könnte. Die Kosten müsse in der Regel der Kunde begleichen.

Mit der Schwerpunktförderung sollen laut Ausschreibung der Stadt auch Unternehmensgründer mit innovativen Geschäftsideen gefördert werden. Sie können bis zu 7 000 Euro bekommen. Die Stadt unterstützt auch die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben, Kunsthandwerkern, Künstlern oder Designern im Innenstadtbereich. So kann es Zuschüsse zu Staffelmieten geben. „Die Förderung wird für einen Zeitraum von maximal 24 Monaten ab Betriebseröffnung gewährt und beträgt je Betrieb bis zu 200 Euro monatlich“, so Marx.

Pro Jahr sollen bis zu 50 000 Euro zur Verfügung stehen. Angesichts der bislang geringen Nachfrage könnte es allerdings sein, dass der Kämmerer diese Summe in wenigen Monaten als Minderbelastung des Haushaltes verrechnen kann. dr