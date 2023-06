Wirt Robil Uyar übernimmt das „Landhaus Fillerberg“

Gastronom übernimmt Restaurant und Hotel

+ © Vorwerk Das „Landhaus Fillerberg“ ist ein Hotel- und Restaurantbetrieb. © Vorwerk

Das Restaurant und Hotel „Landhaus Fillerberg“ in Wildeshausen wird nun von Robil Uyar geführt. Damit hat langjährige Ratskeller-Wirt eine neue Aufgabe.

Wildeshausen – Robil Uyar hat zum 1. Juni den „Fillerberger Hof“ an der Dr.-Klingenberg-Straße in Wildeshausen übernommen. Der erfahrene Wirt, der vorher lange Zeit den Ratskeller am Marktplatz geführt hat, hat damit eine neue Aufgabe übernommen. „Damit mir nicht langweilig wird“, scherzt der 45-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung.

Uyar hat den Betrieb wieder in „Landhaus Fillerberg“ umbenannt. Damit folgt er der Tradition, führte doch die Familie Thurm-Meyer die Gastronomie und das Hotel unter diesem Namen. Seitdem die langjährigen Betreiber vor rund fünf Jahren aufgehört haben, gab es verschiedene Pächter. Mit Uyar soll nun wieder Ruhe einkehren.

Eine neue Chance für den erfahrenen Wirt

Der 45-Jährige hat das Hotel bereits eröffnet, das Restaurant aber noch nicht. Das werde noch ein paar Wochen dauern, sagt er. Erst einmal soll die Küche modernisiert werden. Aber für die Hotelgäste sei schon gesorgt, Frühstück stehe bereit, beruhigt er. Und jetzt am Wochenende will der Wildeshauser auch mit dem Grillen im Außenbereich anfangen.

Es ist das erste Mal, dass der langjährige Gastronom ein Hotel führt. Er freue sich auf diese Aufgabe, sagt er. Eigentlich habe er nach dem Auslaufen des Mietvertrags im Ratskeller in den Süden gewollt: „Nach Spanien.“ Aber in Corona-Zeiten war das alles nicht so einfach. Deswegen blieb Uyar hier. Und auch weil er in Wildeshausen viele Freunde und Bekannte hat. Auch seine Familie ist gastronomisch hier tätig. „Deswegen habe ich auf eine Chance gewartet. Und dann kam sie“, freut er sich.

+ Robil Uyar führt nun das „Landhaus Fillerberg“. © bor

Für die Gäste will der Wirt eine Speisekarte mit deutscher Küche und regionalen Gerichten anbieten, aber er sei auch immer bereit, auf Anregungen einzugehen, sagt Uyar: „Damit alle glücklich sind.“ Schon im Ratskeller standen er und sein Team für ein gehobenes Angebot für die Gäste.