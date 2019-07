So wird die Innenstadt sauber

Stammkundin: Mehrmals am Tag fegt Jens Schmidt die Blätter der Linde neben der Gilde-Uhr an der Westerstraße zusammen. Fotos: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Morgens um 6.30 Uhr, wenn andere noch im Bett liegen, schleppt Jens Schmidt Gießkannen durch die Wildeshauser Innenstadt. Mit dem Wasser vom Brunnen auf dem Marktplatz versorgt er Blumen. Anschließend dreht der 37-Jährige den ganzen Tag bis zum Nachmittag seine Runden, sammelt Zigarettenkippen ein, fegt Blätter zusammen, putzt Schilder und leiht Bürgern sein Ohr, die Hinweise geben, manchmal aber auch einfach nur Danke sagen wollen – unsere Zeitung begleitete ihn dabei.

Schmidt ist seit dem 1. Juli beim Stadtmarketing angestellt, um die Innenstadt sauber zu halten. Und das auch bei der Bullenhitze der vergangenen Tage. „Donnerstag war schon hart. Hardcore“, sagt der 1,92 Meter große Mann, der mehrere Wasserflaschen pro Tag leert. Gegen 10 Uhr am Freitag schiebt er seinen Wagen, der mit Mülltonne, Schaufeln, Besen, Greifer und mehr ausgestattet ist, vom Stadthaus zur Heiligenstraße. „Da hab´ ich gestern aufgehört“, sagt er, nimmt eine kleine Astschere und bearbeitet damit einen der Bäume. Schnell ist der Stamm beschnitten.

Anschließend sammelt Schmidt noch ein paar Kippen ein. Dann geht es auf die Westerstraße zur Linde neben der Gilde-Uhr. Eine Stammkundin des 37-Jährigen, der die heruntergefallenen Blätter zusammenfegt. Und das mit einer Mitarbeiterin des angrenzenden Geschäfts, die sich bei dem „Kümmerer“ bedankt.

Das Stadtmarketing hat Schmidt auf Anregung der Politik, aber auch aus eigenen Überlegungen heraus eingestellt. Seine Arbeit wird zu 100 Prozent vom Jobcenter bezahlt. Die Stelle ist auf zwei Jahre befristet. Der 37-jährige Familienvater zog in seiner Jugend mit einem Zirkus durchs Land, hat keine Ausbildung gemacht, aber ein Händchen für Pflanzen und Maschinen. Der gebürtige Wildeshauser lebt schon lange wieder in der Kreisstadt, schaffte es aber nicht so recht auf den ersten Arbeitsmarkt.

Von der Westerstraße schiebt Schmidt seinen Wagen auf den Marktplatz, wo er sich den Bänken widmet. „Da liegen immer viele Kippen und Nussschalen“, weiß er aus Erfahrung. Offenbar schmeißt so mancher Zeitgenosse seinen Abfall lieber auf den Boden, als drei Meter zum Mülleimer zu gehen.

Schmidt nimmt‘s gelassen. Während er fegt, grüßen ihn immer wieder Leute. Einige suchen das Gespräch. Das städtische Blumenbeet an der Kaiserstraße müsse dringend mal gegossen werden, meint ein älterer Herr, der bislang das Wässern übernommen hat, aber nicht auf ewig die Kosten dafür tragen will. „Das ist nicht mehr mein Bereich, ich gebe das weiter“, sagt Schmidt und lächelt entwaffnend. Für viele ist er durch seine Tätigkeit der erste Ansprechpartner in Sachen Sauberkeit in Wildeshausen geworden. „Manche wollen auch länger schnacken“, meint der 37-Jährige, der die Abläufe in der Innenstadt mittlerweile ganz gut kennt.

Und was macht ihm an seiner Arbeit am meisten Spaß? Schmidt überlegt kurz. „Alles“, sagt er und lacht. Dann schiebt er seinen Wagen in Richtung Gildeplatz. Für den „Kümmerer“ ist immer genug zu tun.