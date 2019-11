Bau wird geprüft

Beschluss zum „Lampenweg“

+ Der „Lampenweg“ besteht nur aus Lampen. Foto: bor

Wildeshausen – Es soll geprüft werden, ob der „Lampenweg“ zwischen dem Baugebiet „Vor Bargloy“ und der Stadt provisorisch hergerichtet werden kann. Das hat der nichtöffentlich tagende Verwaltungsausschuss am Donnerstagabend entschieden, wie die Stadt Wildeshausen am Freitag mitteilte. Das Wegstück hat seinen Namen daher, dass dort bis jetzt nur Straßenlaternen stehen, aber noch keine Fahrbahn gebaut wurde. Nach dem Willen der Politik soll die Verwaltung in Erfahrung bringen, ob es möglich ist die Verbindung „förderunschädlich“ zu bauen – also ohne auf Zuschüsse von Land oder Bund verzichten zu müssen. „Sofern dies möglich ist, wird die Verwaltung beauftragt, die notwendigen Maßnahmen zur Umsetzung in die Wege zu leiten“, heißt es im Beschluss. Die CDU hatte darauf gedrängt, den Weg so schnell wie möglich herzurichten, damit Kinder und Jugendliche aus dem Neubaugebiet sicher in die Stadt kommen. bor