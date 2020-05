„Wir geben nicht auf“

INTERVIEW Wirt Frank Stauga über das „Alte Amtshaus“ in Corona-Zeiten

+ Macht weiter: Frank Stauga vom „Alten Amtshaus“ steckt auch in der Krise nicht den Kopf in den Sand. ArchivFoto: bor

Wildeshausen – Morgens renovieren, nachmittags ab in die Küche, dann Essen für den Liefer- und Abholservice kochen sowie zweimal in der Woche kostenloses Essen für Bedürftige zubereiten: Die Arbeitstage des Gastronomen Frank Stauga aus Wildeshausen verlaufen zurzeit anders, als es sich der Wirt des „Alten Amtshauses“ vor ein paar Monaten vorgestellt hat. Im Interview erzählt er unter anderem, warum er trotz Coronakrise und Schließung des Restaurants nicht aufgeben will und wie die Bewirtung von Gästen unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln möglich sein könnte.