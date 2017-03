„Wir führen das Lokal ganz in Peters Sinn weiter“

Kleinenkneten - Von Joachim Decker. Der Tod eines geliebten Menschen kommt immer zu früh. So war es auch für die Angehörigen von Peter Sander, Besitzer des gleichnamigen Gasthauses in Kleinenkneten, der am 6. Februar nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 74 Jahren gestorben ist. „Er wäre so gerne noch wiedergekommen“, erzählen seine Ehefrau Maria und ihre Kinder Silvia Jeschke und Daniel Pasker. Aber eines steht für sie fest: „Wir führen das Lokal zu 100 Prozent in Peters Sinn weiter.“

Und Daniel fügt an: „Er hätte auf keinen Fall gewollt, dass wir das Gasthaus für längere Zeit schließen, nachdem er gestorben ist.“ Und einen großen Wunsch erfüllen sie dem Verstorbenen sehr gerne: „Er wollte, dass der Name des Hauses bestehen bleibt. Schließlich gibt es das Lokal seit 85 Jahren. Peter hat es 1972 von seiner Mutter übernommen“, so die Ehefrau.

Fakt sei, dass sich die Stamm- und alle neuen Gäste auf die altgewohnte Bewirtung und Küche freuen könnten. „Wir kochen weiterhin so, wie Peter das eingeführt hat“, erzählt die gelernte Köchin Silvia Jeschke, die mit Ehemann Benjamin – ebenfalls Koch – für die gutbürgerliche deutsche Küche zuständig ist. „Die Rouladen werden heute noch genau so gerollt, wie Peter es eingeführt hat. Und auch der Grünkohl wird nach seinen damaligen Vorgaben gekocht.“ „Nicht umsonst schwärmen die Kohlgruppen immer wieder von diesem Essen“, so Daniel, der für Service und Organisation zuständig zeichnet.

Von vielen Gästen hätten sie schon gehört, dass es toll sei, dass das Lokal geöffnet bleibt. „Wir bieten in diesem Jahr erstmals ein Osterfrühstück an, das sehr gut angenommen wird“, betont Daniel. Geöffnet sei das Gasthaus von Donnerstag bis Sonnabend ab 16.30 Uhr und sonntags ab 11 Uhr: „Anfragen und Bestellungen nehmen wir jedoch täglich unter Telefon 04431/2401 entgegen.“

„Wir haben sehr viele Stammgäste, die Gruppen- oder Familienfeste bei uns feiern. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern“, so Sander. Ebenso wolle sie unbedingt den Charakter des Landgasthauses erhalten: „Neben Schönherr in Düngs-trup sind wir schließlich das einzige dieser Art hier in der Stadt Wildeshausen.“ Allerdings hätten sie schon das große Clubzimmer so renoviert, wie es Peter wollte: „Er hatte länger davon gesprochen, dass in diesem Raum etwas gemacht werden muss. Nach und nach kommen jetzt die anderen Räumlichkeiten an die Reihe.“

Etwas mehr ausbauen und bekannter machen möchte Daniel den Partyservice: „Den bieten wir schon seit vielen Jahren an. Aber die meisten Wildeshauser wissen das eben nicht. Und das muss sich ändern.“ Die Mutter fügt an, dass in den warmen Monaten auch der Sommergarten wieder mehr ins Spiel gebracht werden soll: „Wir möchten, dass sich die Besucher wohlfühlen. Viele Radfahrgruppen kommen zu uns. Da bietet sich solch ein Garten doch sehr gut an.“ Nicht zu vergessen die Gildeclubs, die schon seit Jahren ins Lokal kämen: „Und am Pfingstmontag kommen schon seit sehr langer Zeit die Gidle-Offiziere zum Aalesssen zu uns.“

Zur Geschichte des Gasthauses verweist Sander auf das Buch „Sie ließen keine Gelegenheit aus“ von Heinrich Boning und Alfred Panschar. Dort steht geschrieben: „1932 kaufte Vater Franz Aloysius Sander den damaligen Schützenhof für 20 000 Goldmark. Er erhielt die Konzession zum Betreiben einer unbeschränkten Schankwirtschaft, wobei sich das unbeschränkt gewiss nicht auf die Trinkgewohnheiten der Gäste beziehen sollte – oder doch? Jahrzehnte war das Anwesen eine Station zur Erhebung des Wegezolls und eine öffentliche Fernsprechzelle. Alles Geschäftszweige, die Gäste brachten. Der Wirt wurde von allen Bekannten nur Ignaz genannt. Der hier ungewöhnliche Vorname Aloysius war wohl zu kompliziert. Ignaz Sander betrieb nicht nur seinen Gasthof, sondern unterhielt zudem bis etwa 1957 eine Poststelle. Mit dem Pferdefuhrwerk holte er die Postsachen von Vechta nach Wildeshausen. Es ging lustig zu bei Ignaz. Die umliegenden Empfänger holten ihre Post persönlich bei ihm ab, schließlich gab es zu den Briefen und Paketen reichlich Schluck und Bier.“