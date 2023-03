Winterglatte Autobahnen: Fünf Unfälle mit 68.000 Euro Schaden

Von: Dierk Rohdenburg

Zahlreiche Unfälle auf winterglatter Fahrbahn registrierte die Polizei. © Malte Christians/dpa (Symbolbild)

Landkreis – Bereits in den Abendstunden des Donnerstags waren fünf Verkehrsunfälle auf den winterglatten Fahrbahnen der Autobahn 1 und 29 zu verzeichnen. Es entstanden Schäden in der Gesamthöhe von 68.000 Euro, eine Person erlitt leichte Verletzungen.

Gegen 20.30 Uhr befuhr ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Verden mit einem Volvo die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. In Höhe der Anschlussstelle Lohne/Dinklage geriet er mit dem Auto ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der äußeren Schutzplanke. Am Volvo entstanden Schäden in Höhe von 15.000 Euro.

Ebenfalls in Richtung Hamburg war ein 31-Jähriger aus Norderstedt unterwegs. Er geriet gegen 22.50 Uhr mit einem BMW zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg ins Schleudern und kollidierte ebenfalls mit der Außenschutzplanke. Der BMW war nicht mehr fahrbereit. Die Schäden wurden auf 30.000 Euro geschätzt.

Gegen 23.10 Uhr kam ein 28-jähriger Dortmunder mit einem Opel von der Fahrbahn der Autobahn 1 ab. Er war in Richtung Osnabrück unterwegs und kollidierte in Höhe des Dreiecks Ahlhorn mit den Schutzplanken. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der aufgrund des Fahrzeugalters aber lediglich auf 3.000 Euro beziffert wurde.

Wiederum in Richtung Hamburg befuhr ein 34-jähriger Mann aus dem Kreis Celle mit einem Kleintransporter die Autobahn 1. Er geriet gegen 23.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Am Transporter entstanden Schäden in Höhe von 15.000 Euro. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Gegen 23.30 Uhr geriet ein 26-jähriger Mann aus Hatten auf der Autobahn 29 ins Schleudern. Zwischen der Anschlussstelle Sandkrug und dem Kreuz Oldenburg-Ost kam auch er mit einem BMW von der Fahrbahn ab. Durch die Kollision mit Schutzplanken entstanden Schäden in Höhe von 5.000 Euro.