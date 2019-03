Mit Winfried Hammelmann auf „Wolke 7“

Bremer Radiomoderator und Tatort-Schauspieler

+ © Büttner Konzentriert: Winfried Hammelmann liest aus seinem Roman „Zeit für Wolke 7“. © Büttner

Wildeshausen – Mit seinem Roman „Zeit für Wolke 7“ hat sich der Bremer Winfried Hammelmann einen langersehnten Traum erfüllt, an dem er am Donnerstagabend die Besucher seiner Lesung in der Wildeshauser Gilde-Buchhandlung teilhaben ließ. Der Autor arbeitet beim Radiosender „Bremen Vier“, ist vielen aber auch aus dem Tatort Bremen als Kriminalassistent Karlsen bekannt.