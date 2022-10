Windpark Glane wächst in die Höhe

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Stellten das Projekt vor: Tristan Lübben, Christoph Madena, Jonas Schepker (Alterric), Stefan Henschel, Andreas Cassens, Hermann Raschen und Jens Kuraschinski (v.l.). © dr

Glane – Baustart für den Windpark in Glane: Am Dienstag begannen in der Wildeshauser Bauerschaft die Fundament-Arbeiten für die erste von acht Anlagen, die nach derzeitigen Plänen von März bis Juli kommenden Jahres nacheinander in Betrieb gehen sollen.

Sieben Anlagen werden im Auftrag der VR Energieprojekte Wildeshauser Geest in Wildeshausen erstellt, eine im Auftrag der Firma „Alterric Erneuerbare Energien“ in Oldenburg errichtet.

„Die sieben Windkraftanlagen entstehen hier nach dem Dötlinger Modell“, erläuterten Hermann Raschen und Tristan Lübben als Geschäftsführer der VR-Energieprojekte bei einem Pressetermin. Denn wie beim Vorbild, dem Windpark in Haidhäuser (Dötlingen), soll auch in Glane die Wertschöpfung in der Kommune bleiben. Drei Anlagen würden von einer Landeigentümergesellschaft betrieben, drei als Bürgerwindanlagen und eine als Sparbriefanlage. „Es können jedoch noch keine Anteile gezeichnet werden“, betonte Raschen. Angesichts der derzeitigen Preisunsicherheit müssten die Konditionen noch kalkuliert werden. „Wir werden das im nächsten Jahr publik machen. Es verpasst also niemand etwas.“ Ohnehin könnten sich an den Bürgerwindanlagen nur Menschen beteiligen, die in Wildeshausen wohnen.

Umspannwerk geht Mitte Oktober in Betrieb

Projektleiter Andreas Cassens berichtete über die derzeitigen Arbeiten. Wegen der Größe des Windparks wird seit wenigen Monaten ein eigenes Umspannwerk in Lüerte errichtet. Es soll Mitte Oktober in Betrieb gehen. In diesen Tagen starten die interne Parkverkabelung mit einer Länge von 4,5 Kilometern und die externe Verkabelung nach Lüerte mit einer Länge von zehn Kilometern. Alle Kabel werden unterirdisch verlegt. Nach Angaben von Bauleiter Stefan Henschel ist das Baufeld derzeit 5,6 Hektar groß. Es wird dann aber nach der Erschließung und zur Inbetriebnahme auf etwa die Hälfte reduziert.

Wie Raschen berichtete, gab es die erste Idee für das Projekt im Jahr 2015. Damals wurden auch die Nutzungsverträge unterzeichnet. Die Baugenehmigung erfolgte schließlich zwei Tage vor Weihnachten 2021. „Es wird der größte Windpark Wildeshausens“, lobte Bürgermeister Jens Kuraschinski. Es habe keine Widerstände gegen das Projekt gegeben. Von daher sei es schon erstaunlich, dass das Genehmigungsverfahren trotzdem so lange dauerte, fand der Verwaltungschef. „Es wäre gut, wenn man in Zukunft mit solchen Windparks schneller ans Ziel kommen könnte“, sagte Kuraschinski. Raschen lobte die Zusammenarbeit mit dem Landkreis und der Stadt. „Es gut, wenn man die Leute vor Ort kennt“, betonte er.

Anlagen haben eine Nabenhöhe von 166 Metern

Gesamtprojektleiter Christoph Madena von der Firma Enercon verwies darauf, dass sich in Zukunft acht EP5E3-Anlagen in Glane drehen werden. Sie haben eine Nabenhöhe von 166 Metern und einen Rotordurchmesser von 160 Metern. Die Nennleistung beträgt 5,6 Megawatt. Die Anlagen gehörten zu den modernsten des Anbieters.

Während derzeit aus der Ferne noch nicht so viel zu sehen ist, soll sich das bald ändern. Bereits für Mitte November ist der erste Betonturmbau geplant. Dieser erfolgt bis zu einer Höhe von 84 Metern. Anschließend wird die Stahlsektion aufgebaut. Das geschieht voraussichtlich Anfang 2023. Wenn die Lieferketten nicht unterbrochen werden und das Wetter mitspielt, drehen sich die ersten Rotoren knapp drei Monate später.