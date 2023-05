Windkraft-Quote des Landes verärgert Landkreis Oldenburg

Von: Dierk Rohdenburg, Ove Bornholt

In Glane bei Wildeshausen entsteht ein neuer Windpark: Die Anlagengröße dient als Referenz für die Planungen des Landkreises. © dr

Wildeshausen – Der Landkreis Oldenburg reagiert geschockt auf die neuen Vorgaben des Landes Niedersachsen zum schnelleren Ausbau von Windenergieanlagen.

Die Landesregierung hatte am Dienstag in einem Gesetzentwurf festgesetzt, dass das regionale Flächenziel im Landkreis bei 2,7 Prozent des Planungsraumes liegen soll. Das entspricht 2.876 Hektar. Das Ziel gilt für den gesamten Landkreis. In den einzelnen Gemeinden kann es unterschiedliche Anteile geben. Zurzeit sind 1,3 Prozent der Kreisfläche für Windkraft vorgesehen.

Im Februar hatte das Land für den Landkreis aber zunächst „nur“ 2,2 Prozent als Ziel ermittelt, und schon bei dieser Zahl hatte Eva-Maria Langfermann, Baudezernentin des Landkreises, angekündigt, in Verhandlungen mit dem Land eintreten zu wollen. „Das bedeutet, dass wir bis zum Jahr 2026 etwa die doppelte Fläche ausweisen müssen“, erklärte Langfermann damals. Bevor es dazu komme, gebe es aber noch einigen Abstimmungsbedarf mit dem Umweltministerium, weil der Landkreis voraussichtlich einen weitaus genaueren Blick auf die Potenzialflächen habe.

Seit rund acht Wochen ist der Landkreis mit den Gemeinden im Gespräch, um ein gemeinsames Erneuerbare-Energien-Konzept aufzustellen. Bisher habe sich der Landkreis in der Regionalplanung zurückgehalten, so Langfermann. Bei der Windplanung seien die Gemeinden aktiv gewesen. Theoretisch ist es nun auch denkbar, dass sich eine Kommune bei der Ausweisung weiterer Windparks querstellt. Dann müsste eine Lösung gefunden werden.

Im Landkreis wird schon viel Strom produziert

Langfermann weist im Zusammenhang mit der aktuellen Debatte auch auf einen anderen Ansatz hin. Statt sich auf die Flächen zu konzentrieren, könne die Stromerzeugung betrachtet werden. „Schon 2017 wurde festgestellt, dass im Landkreis Oldenburg 180 Prozent der benötigten Energie produziert werden.“ Maßgeblich mitverantwortlich sind zum Beispiel Biogasanlagen. Wenn Land und Bund statt der Fläche für Windkraft eine Megawattzahl vorgeben und deren Umsetzung den Landkreisen und Kommunen überlassen würden, „wäre eine verträglichere Form der Energiewende gefunden“, ist sie sich sicher.

Die nun anvisierte Verteilung der Gebiete basiert nach Angaben der Landesregierung auf Gesprächen mit den Landkreisen. Vorgeschlagen würden Mindestziele für Windflächen ohne Höhenbegrenzungen, heißt es in einer Mitteilung. Niedersachsens Umwelt-, Energie- und Klimaschutzminister Christian Meyer (Grüne) wird dort mit den Worten zitiert: „Kein Landkreis und keine Stadt, die selbst Regionalplanungsträger ist, soll überfordert werden. Ich bin sehr dankbar für die Solidarität der Landkreise untereinander im Sinne einer fairen Verteilung der Fläche.“

Landrat Pundt: „Wir werden das nicht einfach so hinnehmen“

So ganz einverstanden ist man damit aber im Kreishaus in Wildeshausen offenbar nicht. „Das sind massive Herausforderungen. Wir werden das nicht einfach so hinnehmen. Das ist unfassbar“, betonte Landrat Christian Pundt am Dienstagabend im Bauausschuss des Landkreises. Langfermann bekundete zudem: „Die Nachricht hat uns heute sehr getroffen.“ Das schon deshalb, weil die Landesregierung keine Begründung für die Steigerung geliefert habe.

Diese mutet auch deshalb für den Landkreis seltsam an, weil sich die Potenzialfläche im Land im Vergleich zum Februar von 7,2 auf 6,2 Prozent verringert hat, während sie für den Landkreis Oldenburg gestiegen ist.

„Aus diesen grundsätzlich für die Windenergie gut geeigneten Arealen sollen die Landkreise in eigener Verantwortung ausreichend Flächen als Vorranggebiete Wind sichern“, erklärt Minister Meyer mit Blick auf die neuen Quoten. Diese sind aber noch nicht rechtsgültig.

Verbände und Organisationen können Stellung nehmen

Der Entwurf des Niedersächsischen Windenergiebeschleunigungsgesetzes ist jetzt zunächst zur Verbandsbeteiligung freigegeben. Die Verbände und Organisationen haben vier Wochen Zeit für ihre Stellungnahmen. Dann befasst sich das Kabinett erneut mit dem Gesetzesentwurf und gibt ihn an den Landtag zur weiteren Beratung und Entscheidung.

Einig sind sich alle Beteiligten, dass die Windkraft an Land für eine erfolgreiche Energiewende und das Erreichen der Klimaziele möglichst rasch ausgebaut werden muss. Das Windflächenbedarfsgesetz des Bundes verpflichtet Niedersachsen, 2,2 Prozent seiner Landesfläche planerisch für Windenergie auszuweisen. Die Flächenziele für die Nachbarlandkreise liegen übrigens bei 3,13 Prozent in Cloppenburg, 2,15 in Diepholz und 1,52 in Vechta. Delmenhorst als Stadt muss nur 0,03 Prozent zur Verfügung stellen.